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«Адмиралтейскую» закрыли на выход. На станции ремонтируют эскалатор

Станцию метро «Адмиралтейская» закроют на выход для пассажиров в Петербурге 23 января. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Пассажиры не смогут выйти из «Адмиралтейской» в город с 12.00. На станции начнётся ремонт эскалатора. «На вход станция работает в обычном режиме», — уточнили в метро.

Сегодня в регионах России ожидаются несанкционированные массовые протесты. Несогласованные акции уже начались на Дальнем Востоке и в Сибири. В Москве также ограждают станции метро от горожан, закрыли «Пушкинскую».

В Петербурге с вечера пятницы ведётся установка ограждений. Призывы к массовым протестам появились в социальных сетях после выхода расследования Алексея Навального о «дворце Путина».

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Комментарии (2)

3128537
Ну вот почему именно так?! Это же глупо и должно быть стыдно...
265039013
Ахахаха, ну да-ну да, эскалатор
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