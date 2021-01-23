«Адмиралтейскую» закрыли на выход. На станции ремонтируют эскалатор

Станцию метро «Адмиралтейская» закроют на выход для пассажиров в Петербурге 23 января. Об этом сообщает пресс-служба подземки.



Пассажиры не смогут выйти из «Адмиралтейской» в город с 12.00. На станции начнётся ремонт эскалатора. «На вход станция работает в обычном режиме», — уточнили в метро.

Сегодня в регионах России ожидаются несанкционированные массовые протесты. Несогласованные акции уже начались на Дальнем Востоке и в Сибири. В Москве также ограждают станции метро от горожан, закрыли «Пушкинскую».