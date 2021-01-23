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«Винтилово» идет с Дальнего Востока. На улицах задержаны десятки протестующих, в колонне заметили Дудя

Фото: newsvl.ru

Десятки человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального на Дальнем Востоке и в городах Сибири 23 января. Как пишет «Коммерсантъ», во Владивостоке в демонстрации приняли участие 3000 человек, хотя местные власти назвали «Интерфаксу» цифру в 500 участников.

Фото: newsvl.ru
Фото: newsvl.ru
Фото: newsvl.ru
Фото: newsvl.ru
Фото: newsvl.ru

На акции протеста в столице Приморского края журналисты встретили известного блогера Юрия Дудя. Он рассказал, что в Приморье приехал по другому поводу, но, поскольку здесь он оказался в день протеста, решил выразить свою активную гражданскую позицию, пишет VL.RU.

Участники акции перекрыли движение по центральной улице Владивостока и столкнулись с силовиками. По подсчетам корреспондента «Коммерсанта» с места событий, минимум 10–20 человек задержаны.

В Хабаровске на главную площадь города вышло более 200 человек, по подсчетам власти — около 250 человек. В городе, по данным издания, задержано около 40 человек, сообщил «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах. Около 30 протестующих задержали в Комсомольске-на-Амуре.

В Якутске акция началась при –50 градусах мороза. На нее вышли несколько десятков человек. Люди прошлись от площади Дружбы народов до площади Орджоникидзе. На митинг в Петропавловске-Камчатском вышли более 200 человек.

По оценкам «Тайги.инфо», в шествии в Новосибирске участвуют уже около 1 тысячи человек. Идет акция и в центре Иркутска. Там, по оценкам журналистов, участвуют около 2 тысяч человек. Люди окружили здание администрации.

В Барнауле на площади Советов, как сообщает телеграм-канал «Алтайские крайности», собрались уже около 1,5 тыс. человек.

Как сообщает ОВД-Инфо, всего в 13 городах уже задержаны 56 человек.

В Петербурге силовики также готовятся к несанкционированной акции. В центре города начали устанавливать ограждения еще накануне вечером.

Фото: newsvl.ru

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Комментарии (15)

fw252
Предлагаю обязывать революционеров жить в хижинах. Хочешь воевать с дворцами? Поезжай в деревню, крути хвосты свиньям в ЛПХ, двенадцать раз в год можешь ходить с демонстрацией неприятия дворцов. Если силы будут оставаться, конечно. Возить на демонстрацию можно за казённый счёт, на грузовике.
Igor_VS
Для запуганной в хлам страны, очень даже ничего. Настоящие патриоты еще живы.
Nik020
Гора родила мышь...
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