Десятки человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального на Дальнем Востоке и в городах Сибири 23 января. Как пишет « Коммерсантъ », во Владивостоке в демонстрации приняли участие 3000 человек, хотя местные власти назвали «Интерфаксу» цифру в 500 участников.

На акции протеста в столице Приморского края журналисты встретили известного блогера Юрия Дудя. Он рассказал, что в Приморье приехал по другому поводу, но, поскольку здесь он оказался в день протеста, решил выразить свою активную гражданскую позицию, пишет VL.RU .

Участники акции перекрыли движение по центральной улице Владивостока и столкнулись с силовиками. По подсчетам корреспондента «Коммерсанта» с места событий, минимум 10–20 человек задержаны.

В Хабаровске на главную площадь города вышло более 200 человек, по подсчетам власти — около 250 человек. В городе, по данным издания, задержано около 40 человек, сообщил «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах. Около 30 протестующих задержали в Комсомольске-на-Амуре.

В Якутске акция началась при –50 градусах мороза. На нее вышли несколько десятков человек. Люди прошлись от площади Дружбы народов до площади Орджоникидзе. На митинг в Петропавловске-Камчатском вышли более 200 человек.

По оценкам «Тайги.инфо», в шествии в Новосибирске участвуют уже около 1 тысячи человек. Идет акция и в центре Иркутска. Там, по оценкам журналистов, участвуют около 2 тысяч человек. Люди окружили здание администрации.

В Барнауле на площади Советов, как сообщает телеграм-канал «Алтайские крайности», собрались уже около 1,5 тыс. человек.