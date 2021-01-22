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У Гостиного двора вдоль Невского проспекта устанавливают ограждения. Петербург готовится к несанкционированным акциям

В Петербурге вечером 22 января вдоль Невского проспекта напротив выхода из вестибюля станции метро «Гостиный двор» начали ставить ограждения. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Ограждения устанавливаются по периметру от Думской до Садовой улицы. Забор делит пешеходную часть пополам, оставляя остановки наземного общественного транспорта снаружи и формируя периметр.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Накануне власти предостерегли граждан от участия в незаконных митингах и акциях протеста. Кроме того, призыв оградить детей от участия в провокациях прошелся по чатам петербургских родителей, отдельно выступила и прокуратура.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (75)

Михаил Петров-Водкин
В тиктоке набрали популярность хештеги, связанные с задержанием политика и акциями протеста. Только три самых популярных — #свободунавальному, #23января и #навальныйживи — набрали больше 200 миллионов просмотров. У пользователей, которые и раньше интересовались политическим контентом, лента оказалась полностью заполнена такими видео.

В большинстве роликов, собирающих сотни тысяч и миллионы лайков и комментариев, призывают пойти на митинги 23 января и делятся советами, как правильно участвовать в уличных акциях. Многие видео записаны под песню рэпера Фейса «Лабиринт». В ней есть такая строчка: «Быть против власти — не значит быть против родины».
260778831
Помните, что сказал Каддафи в 2011?

Дураки! Поймите или я или хаос! Дураки не поверили.

Поймите в России не может быть как в Чехословакии, Польше, ГДР или даже как в Тунисе.

В России может быть только как в Ливии, Сирии, Йемене.
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Полагаю, что нужно выходить на мирное, без оружия, собрание граждан.
Любопытно, что "силовики" в большинстве своём посмотрели фильм ФБК о путинском дворце.
И будут защищать унитазный ёршик за 90.000 от налогоплательщиков.
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