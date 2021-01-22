Прокуратура Петербурга, предупреждая о незаконном митинге, назвала место и время проведения акции

Прокуратура Петербурга вслед за столичными коллегами решила предупредить «о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях». Соответствующее заявление опубликовано 22 января на сайте надзорного ведомства.
Любопытно, что в сообщении указаны точные место и время проведения акции. «Фонтанка», например, по закону не имеет права публиковать такие данные. «Указанное мероприятие с органами исполнительной власти г. Санкт-Петербурга в установленном законом порядке не согласовано», — подчеркнули в прокуратуре. И добавили, что организация или участие в подобной акции «влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность».
Ранее с подобными предупреждениями уже выступили прокуратура и МВД Москвы.