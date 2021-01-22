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Прокуратура Петербурга, предупреждая о незаконном митинге, назвала место и время проведения акции

Прокуратура Петербурга вслед за столичными коллегами решила предупредить «о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях». Соответствующее заявление опубликовано 22 января на сайте надзорного ведомства.

Любопытно, что в сообщении указаны точные место и время проведения акции. «Фонтанка», например, по закону не имеет права публиковать такие данные. «Указанное мероприятие с органами исполнительной власти г. Санкт-Петербурга в установленном законом порядке не согласовано», — подчеркнули в прокуратуре. И добавили, что организация или участие в подобной акции «влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность».

Ранее с подобными предупреждениями уже выступили прокуратура и МВД Москвы.

Соратников Алексея Навального задерживают со вчерашнего дня — накануне в Москве полицейские пришли к юристу ФБК Любови Соболь, пресс-секретарю политика Кире Ярмыш и сотруднику ФБК Георгию Албурову. Официальной причиной называются призывы к участию в несанкционированном мероприятии. Сегодня задержания продолжаются по всей стране — в Новосибирске неизвестные в масках увезли главу местного штаба Навального Сергея Бойко.

Роскомнадзор уже пригрозил соцсетям наказанием за вовлечение подростков в незаконные митинги. Рассылка от властей с предупреждениями разошлась и по родительским чатам Петербурга.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (6)

261697121
Лёд на Неве встал? Осталось пушки подвезти. История повторяется.
Djnyana
По секрету всему свету:

Если с другом вышел в путь,
Если с другом вышел в путь -
Веселей дорога!
Без друзей меня - чуть-чуть,
Без друзей меня - чуть-чуть,
А с друзьями много!

Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной!...)
Yubilar
Зато Фонтанка может посвящать этой теме порядка 20 публикаций за день. Ничуть не палевно, нет.
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