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Алексея Навального арестовали на 30 суток

Судья в УВД по Химкам удовлетворила ходатайство об аресте оппозиционного политика.

«Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года», — сообщил 18 января адвокат Вадим Кобзев в Twitter.

В ходе заседания, как сообщают соратники подозреваемого, представитель МВД настаивала на многократных нарушениях им испытательного срока. Иван Жданов написал в своем микроблоге, что арест на 30 суток запросила сторона обвинения.

Сам Навальный перед судом подчеркнул, что не понимает происходящего. Оппозиционер отметил, что его позвали на встречу с адвокатами и так он попал в суд.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш посетовала на то, что ей и многим журналистам не удалось попасть на заседание. «Берлинский пациент» выступил за допуск корреспондентов.

По словам адвоката, судья удалялась для принятия решения на 15 минут. Он предположил, что оно якобы было «уже готово». На самом деле суду потребовалось гораздо больше времени, чем утверждает защитник Навального. С момента публикации твита до оглашения прошло более часа.

Супруга оппозиционного политика Юлия, которая вместе с ним 17 января вернулась в Россию из Германии, в ожидании решения судьи опубликовала в Instagram пост со словами поддержки: «Возможно, ты даже успеешь это прочитать, в отличие от прошлого раза: нет вещи, с которой бы мы не справились».

Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещала предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. В Москве Навального задержали.

Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев заявили о подготовке судебного заседания в УВД.

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Комментарии (102)

Рип
Представляете , во что превратилась страна , при бункерном , они же всех профи , отовсюду повыперли и везде своих жопализов , раздербаньщиков понаставили (не только в правительстве и судах , но и в армии , космосе(вот и падаем) , фсб , свр , полиции) - а как итог , эти люди дебилы , они и поручения то выполнить не могут , одни шпили смотрят , другие трусы стирают , да вот так позорно провалиться разведке , это же жуть какая , вы осознаёте , что рыба то сгнила , полностью до самого хвостика ...???!!!
Borze
мало дали. этот петух сразу начал кукарекать, что давайте остановим СП-2.
Рип
Как же это всё , отвратительно выглядит , судью (суку эту , когда бункерного скинут , надо лешить всего , не только пенсии , а лучше бы ещё и посадить за такое судейство , но ещё больше мне бы хотелось , чтоб её народу на площади отдали ...) ! Человек вернулся в Россию , не смотря на то , что власти уже заявили , об открытии уголовного дела на него - тем самым показав где у него Родина , ну и смысл его под стражей держать ???!!! А песков , вообще обделался - не следит он ...)))
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