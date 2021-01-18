Алексея Навального арестовали на 30 суток

Сам Навальный перед судом подчеркнул, что не понимает происходящего. Оппозиционер отметил, что его позвали на встречу с адвокатами и так он попал в суд.

В ходе заседания, как сообщают соратники подозреваемого, представитель МВД настаивала на многократных нарушениях им испытательного срока. Иван Жданов написал в своем микроблоге, что арест на 30 суток запросила сторона обвинения.

«Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года», — сообщил 18 января адвокат Вадим Кобзев в Twitter.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш посетовала на то, что ей и многим журналистам не удалось попасть на заседание. «Берлинский пациент» выступил за допуск корреспондентов.

По словам адвоката, судья удалялась для принятия решения на 15 минут. Он предположил, что оно якобы было «уже готово». На самом деле суду потребовалось гораздо больше времени, чем утверждает защитник Навального. С момента публикации твита до оглашения прошло более часа.

Супруга оппозиционного политика Юлия, которая вместе с ним 17 января вернулась в Россию из Германии, в ожидании решения судьи опубликовала в Instagram пост со словами поддержки: «Возможно, ты даже успеешь это прочитать, в отличие от прошлого раза: нет вещи, с которой бы мы не справились».

Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещала предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. В Москве Навального задержали.