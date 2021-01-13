«Риск есть. В моей жизни такое было». Ходорковский прокомментировал планы Навального вернуться в Россию

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский похвалил российского оппозиционера Алексея Навального за желание вернуться на родину, но предупредил о рисках.



«Молодец. Хотя риск есть. В моей жизни такое было в 2003-м», — написал 13 января Михаил Ходорковский в Twitter в ответ на сообщение Алексея Навального о возвращении в Россию.



В 2003 году тогда еще главу крупнейшей нефтяной компании России ЮКОС арестовали. Бизнесмен подчеркивал, что в то время у него была возможность вылетать и находиться за границей. В комментарии «Открытым медиа» он уточнил, что по возвращении в РФ в 2003-м он на 70% считал вероятным вариант, что его посадят. «Думаю, что по Навальному можно дать примерно такой же прогноз», — резюмировал экс-глава ЮКОСа.

