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«Риск есть. В моей жизни такое было». Ходорковский прокомментировал планы Навального вернуться в Россию

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский похвалил российского оппозиционера Алексея Навального за желание вернуться на родину, но предупредил о рисках.

«Молодец. Хотя риск есть. В моей жизни такое было в 2003-м», — написал 13 января Михаил Ходорковский в Twitter в ответ на сообщение Алексея Навального о возвращении в Россию.

В 2003 году тогда еще главу крупнейшей нефтяной компании России ЮКОС арестовали. Бизнесмен подчеркивал, что в то время у него была возможность вылетать и находиться за границей. В комментарии «Открытым медиа» он уточнил, что по возвращении в РФ в 2003-м он на 70% считал вероятным вариант, что его посадят. «Думаю, что по Навальному можно дать примерно такой же прогноз», — резюмировал экс-глава ЮКОСа.

Алексей Навальный сегодня, 13 января, сообщил о планируемом возвращении на родину. По его словам, он купил билет на рейс «Победы» 17 января. После этого цены на полет вместе с оппозиционером значительно выросли.

Михаил Ходорковский был фигурантом двух уголовных дел, связанных с ЮКОСом. В 2003 году его арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005-м бизнесмен был приговорен к 9 годам колонии общего режима по ряду статей, в том числе по статье «Мошенничество». В 2010 году по второму делу ЮКОСа, о хищении добытой нефти, Ходорковский получил 14 лет лишения свободы с учётом ранее отбытого наказания. Через три года, в декабре 2013 года, президент Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского, и тот покинул Россию.

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Комментарии (2)

Brevnault
Только сейчас не 2003 год. И он повторит судьбу не Ходорковского, а Кумарина.
260741301
МБХ:"70% что посадят". У ААН 99%, что будет хуже...
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