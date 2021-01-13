Оппозиционный политик Алексей Навальный, после отравления проходивший лечение в немецкой клинике, сообщил, что купил билеты в Россию.



«Наступил момент, которого я так ждал — наверное, я почти здоров и могу, наконец-то, вернуться домой», — написал 13 января Алексей Навальный в своем Telegram-канале.



По его словам, он сегодня утром купил билет на рейс 17 января. Оппозиционер подчеркнул, что перед ним никогда не стоял вопрос «возвращаться или нет».



«Я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке», — резюмировал Навальный.