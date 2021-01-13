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Навальный возвращается в Россию. Он купил билеты на рейс авиакомпании «Победа»

Оппозиционный политик Алексей Навальный, после отравления проходивший лечение в немецкой клинике, сообщил, что купил билеты в Россию.

«Наступил момент, которого я так ждал — наверное, я почти здоров и могу, наконец-то, вернуться домой», — написал 13 января Алексей Навальный в своем Telegram-канале.

По его словам, он сегодня утром купил билет на рейс 17 января. Оппозиционер подчеркнул, что перед ним никогда не стоял вопрос «возвращаться или нет».

«Я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке», — резюмировал Навальный.

Оппозиционер и раньше неоднократно заявлял, что не собирается оставаться в ФРГ и намерен приехать на Родину после лечения.

Накануне ФСИН РФ подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Алексей Навальный был отравлен в Омске, как позже выяснили специалисты из Европы, отравляющим веществом из группы «Новичок». В России отказались возбуждать уголовное дело по факту отравления, и тогда оппозиционер с помощью Bellingcat и Insider вышел на сотрудников ФСБ, а с одним из них даже поговорил. В отношении Навального возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а сторонницу Любовь Соболь пытаются привлечь за незаконное проникновение в жилище сотрудника ФСБ Кудрявцева, которому и звонил Навальный. Путин назвал расследование журналистов происками госдепа.

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Комментарии (65)

Swift_
..... отозвали Штирлица, внедрение не получилось.
bluxer
Кому нужен этот Навальный после марта 2014.
260642921
Пытаюсь вспомнить хоть один действительно мужественный Поступок Путина - и не могу... Может, кто-нибудь из почитателей вождя напомнит? Гарцевание с голым торсом на скакуне и ныряние за амфорами не предлагать. Навальному здоровья, удачи и долгих лет жизни!
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