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ФСИН хочет заменить условный срок Навального на реальный «в связи с совершением нового преступления»

Российский оппозиционер рассказал, что Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный.

«ФСИН [поручено] идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. «В связи с совершением нового преступления», — написал 12 января Алексей Навальный в twitter.

Он напомнил, что его условный срок закончился 30 декабря. Оппозиционер посчитал, что действия службы якобы вызваны тем, что он «выжил после его отравления».

Слова Навального подтверждаются карточкой дела, которая опубликована на сайте Симоновского районного суда столицы.

В конце декабря ФСИН пригрозила оппозиционеру отменой условного срока, так как тот «уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше». В 2017 году оппозиционер получил пять лет условно и 1,5 года испытательного срока по делу «Кировлеса».

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Комментарии (18)

Postman
Как они боятся его возвращения в Россию, аж трясет их и они не понимают что выставляют себя на всеобщее посмешище.
killbeachtrash
У нас реально у власти разных структур и страны люди с "постоянно измененным сознанием" которое они пытаются внушить народу с помощью Скабеевых, Соловьева и прочих. Для многих кстати очень успешно "В телевизорееее говориииили !"
USSR_forever
пример того, как гигантская махина в лице гос. аппарата и супер-пупер сотен отделов специальных ведомств и госгвардейцев никак не могут "уделать" (утереть нос) одному простому безоружному, живущему на дотации от народ ... =) курам на смех ... пойду в курятник, курам расскажу эту эпопею, пусть поржут... =)
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