Навальному предъявили запыленные цифры. СК не потрудился в новом деле оппозиционера

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Пять фондов, через которые Навальный якобы насобирал себе на материальные блага и отдых за границей, публикуют прозрачную финансовую отчетность. После ее изучения «Фонтанка» пришла к выводу, что следствие, вероятно, не учитывало в своих подсчетах 2019-й год. Это может означать, что дело возбуждено на основе архивных изысканий СК, а актуализировать данные у ведомства не было времени.

С разницей в сутки Навальный получил два мощных сигнала о нежелательности возвращения в Россию. ФСИН предупредила о возможной замене условного срока на реальный по делам «Ив Роше» и «Кировлеса», а Следственный комитет объявил о новом деле - по особо крупному мошенничеству. Якобы Навальный наживался на пожертвованиях подписчиков Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций, к которым имеет отношение оппозиционер.



В основу нового дела СК положил две цифры. По его информации, пять НКО за время деятельности собрали пожертвований на 588 млн рублей. Более 60 процентов от этой суммы, 365 млн, Навальный и «иные лица», по версии следствия, потратили на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей».



«Фонтанка» проанализировала финансовую отчетность НКО. Больше всего денег аккумулировал «Фонд борьбы с коррупцией». С 2013 года на его счета в качестве добровольных взносов поступило чуть больше 340 миллионов рублей. «Фонд поддержки СМИ «Пятое время года», с помощью которого Навальный вел предвыборную кампанию, получил 164 млн. Три остальных - «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд организации и координации защиты прав граждан» и «Фонд защиты прав граждан «Штаб» - собрали около 170 млн. Сумма всех взносов - более 670 млн рублей за шесть лет, то есть Следственный комитет явно что-то недосчитал. Самым вероятным кажется, что в сумму ведомство не включило последний отчет ФБК. Его исходные 588 млн - как раз пожертвования без учета 2019 года, хотя за него ФБК отчитался еще в апреле 2020 года. Проигнорировать такие данные можно только в том случае, если их не существует.



Например, последнего отчета не существовало в августе 2019 года, когда СК возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда через фонды Навального и провел обыски с арестом счетов. Дело дальше не сдвинулось, рассказывала BBC сторонница Навального Любовь Соболь, но наверняка у следствия остались подсчеты.

С суммой якобы причиненного ущерба угадать логику и математику Следкома сложнее. Потраченные фондами деньги жертвователей делятся на две основные категории - целевые расходы, то есть реализация программ (в случае с ФБК это расследования, «Умное голосование» и другие кампании) и потраченное на содержание организации. По первому пункту без отчетности за 2019 год выходит сумма в 317 млн рублей. За аренду помещений, оплату связи, обслуживание счетов и так далее фонды заплатили почти 260 млн.

На поверхности лежат расходы на персонал - они составляют около 60% от суммы всех пожертвований, то есть столько же, сколько якобы похищено Навальным и другими. Но не может же Следственный комитет считать, что расследования наподобие «Он вам не Димон» или «Я знаю всех, кто пытался меня убить» сотрудники ФБК должны делать без зарплаты и командировок.



Найти какое-то математическое объяснение суммам пытались и в ФБК. Вывод сделали неутешительный. «Это сложно принять, с этим сложно жить; тренированный рациональный мозг отказывается видеть отсутствие всяческой логики — но факт остается фактом. Они тупо просто все придумали», - написал в Facebook Леонид Волков.

Следком должен будет предъявить общественности потерпевших. Работа, судя по всему, ведется. Правда, пока по старым делам. Счета ФБК волновали следствие и в ту пору, когда Навальный стремился в мэры столицы. Уголовное дело шесть лет назад возбудили по статье о «Передаче кандидату в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств в крупных размерах, минуя соответствующий избирательный фонд». Оно все еще не закрыто, и недавно роль потерпевшего предлагали, например, директору журнала «7x7» Павлу Андрееву. Он вежливо отказался.

В ФБК на вопросы «Фонтанки» не ответили.

Алексей Навальный в настоящее время находится в Германии, где он оказался после отравления. Европейские специалисты сделали вывод, что политика пытались убить «Новичком». Этот сценарий подтвердило расследование Bellingcat и Insider. Им удалось вычислить так называемую «группу отравителей», состоящую, по версии журналистов, из сотрудников ФСБ и специалистов-химиков. Изложенное президент Путин назвал происками Госдепа. Затем Навальный позвонил одному из предполагаемых участников группы по фамилии Кудрявцев. В отличии от коллег, он оказался разговорчив и поведал миру о том, как смывал следы яда с трусов оппозиционера. Вскоре после беседы лично поговорить с Кудрявцевым пыталась Любовь Соболь. Звонок в дверь стал уголовным делом о незаконном проникновении в жилище. После двух суток, состоящих из допросов, очных ставок и ночевки в изоляторе, ее отпустили с подпиской о невыезде.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

