Цены на рейс Навального на родину резко выросли из-за интереса пассажиров

Тысячи человек искали «рейс Навального», которым оппозиционный политик хочет вернуться на родину.



«Тысячи человек заинтересовались возможностью полететь в воскресенье, 17 января, из аэропорта Берлин-Бранденбург во Внуково рейсом "Победы"», — сообщает 13 января телеканал «Дождь» со ссылкой на агрегатор авиабилетов.

Из-за интереса пользователей спрос на билеты вырос. Еще с утра полет стоил 9 100 рублей, а в момент написания новости на сайте авиакомпании цена подскочила до 16 380.

Алексей Навальный сегодня, 13 января, сообщил о планируемом возвращении на родину. По его словам, он купил билет на рейс «Победы» 17 января.