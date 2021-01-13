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Цены на рейс Навального на родину резко выросли из-за интереса пассажиров

Тысячи человек искали «рейс Навального», которым оппозиционный политик хочет вернуться на родину.

«Тысячи человек заинтересовались возможностью полететь в воскресенье, 17 января, из аэропорта Берлин-Бранденбург во Внуково рейсом "Победы"», — сообщает 13 января телеканал «Дождь» со ссылкой на агрегатор авиабилетов.

Из-за интереса пользователей спрос на билеты вырос. Еще с утра полет стоил 9 100 рублей, а в момент написания новости на сайте авиакомпании цена подскочила до 16 380.

Алексей Навальный сегодня, 13 января, сообщил о планируемом возвращении на родину. По его словам, он купил билет на рейс «Победы» 17 января.

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Комментарии (27)

260741301
Людишки - идиоты! В одном самолёте с Алексеем я бы не полетел. Жить хочу!
SERGEY111
Руководству Победы нужно срочно подсуетиться и заменить обычный борт на этом рейсе на двухэтажный А 380 .
piterez
Популярность Навального растет, теперь режиму нужно сделать так, чтобы ни волоска не упала с головы Навального, иначе связь Путин - палач станет брендом власти...
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