Фото: AP Photo/Mstyslav Chernov/ТАСС

К вечеру воскресенья, 17 января, в аэропорту «Шереметьево» приземлился борт авиакомпании «Победа». Сойдя на землю лицо российской оппозиции Алексей Навальный произнес речь триумфатора, а через несколько минут его увели четверо полицейских. Пересечь государственную границу ему не дали, взять с собой адвоката — тоже. Восторг встречающих достался супруге Юлии. Встречающих было немного, — основная масса не успела доехать из Внуково, где должен был сесть самолет.

О том, как поведут себя власти, стало понятно еще накануне. 16 января были поставлены в ружье оперативники политического сыска в крупных городах страны. В Петербурге оппозиционерам припоминали участие в акциях многомесячной давности и под этим предлогом доставляли в отделы полиции. Главу регионального штаба Навального Ирину Фатьянову сняли с ночного поезда на Московском вокзале. Задержания продолжились и во время регистрации на утренние рейсы в столицу. По данным «ОВД-инфо», в общей сложности были задержаны 67 человек, 9 из них — в Петербурге.



Из немецкого аэропорта Берлин-Бранденбург рейс DP936 должен был приземлиться во Внуково. С вечера субботы там выставили посты ОМОН. Журналистов еще накануне предупредили, что съемка запрещена, поэтому они шли на ухищрения, проникая в аэропорт под видом пассажиров. Покупать билеты пришлось и сторонникам Навального, которые, несмотря на усилия полиции, добрались до Внуково в огромном количестве. Пройти в зону прилета 17 января было можно только при наличии проездного документа, а саму зону огородили серым забором. Разумеется, забор тут же прозвали «Берлинской стеной». Во второй половине дня в аэропорту если и были пассажиры, то они терялись на фоне силовиков.



Фото: кадр из трансляции «Дождя»

Особо удачливые журналисты летели с Алексеем Навальным в одном самолете. Телеканалы и интернет-издания вели прямые эфиры, называя борт DP936 историческим. Немцы провожали Алексея Навального с помпой: на рейс его вместе с женой регистрировала федеральная полиция, а кортеж с охраной доставил к трапу самолета. Навальный вошел последним и сел на место в 13-м ряду, заявив на камеры: «Меня арестуют по прилету? Это невозможно!».



Пока летели и шутили про «мальчика и водочку», во Внуково снималось свое кино. Десятки девчушек с плакатами заявили, что приехали встречать телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Серьезность намерений доказывали с помощью пыток — подглядывая в телефон, сначала спели, что им «Мало половин», а потом добили «мандаринкой и бокальчиком любимого игристого». Творчество Ольги Бузовой испугало даже бойцов ОМОН, «бузят» задерживать не стали, а вот от «навальнистов» аэропорт зачистили. К 19.00 у входа во Внуково образовалась давка.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Рейс Навального 17 января стал самым отслеживаемым в мире, по данным сервиса flightradar. За двадцать минут до предполагаемого прилета с самолетом стало твориться непонятное обывателю. Борт отклонился от маршрута и взял было курс на Калугу. Телеграм-каналы засуетились, транслируя свои источники: «Внуково не принимает», «военный аэродром «Чкаловский», «запасной аэродром», «все-таки Внуково, но в коридоре ожидания». Победили осведомители телеграм-канала «База», которые первыми сообщили точку посадки — Шереметьево. Туда же были направлены еще четыре самолета, в том числе Ольги Бузовой.

В 20:12, с опозданием на 52 минуты, рейс «Победы» DP936 сел в Москве. Пассажиры говорят, даже командир корабля Александр Соловьев усмехался, объявляя, что Внуково не принимает «по техническим причинам». Летать с журналистами оказалось удобно — Алексей Навальный успел дать пресс-конференцию в шаге от погранконтроля. «Я совершенно счастлив, что прилетел, это мой лучший день за последние 5 месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь, я знаю, что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд... Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться», — сказал он и направился в сторону пограничников. Здесь его ждали.

Пересечь границу Навальному не позволили. Четверо полицейских потребовали проследовать за ними. И предупредили — иначе применят силу. Его адвокат Ольга Михайлова попыталась было пойти следом, но допустила стратегическую ошибку — прошла погранконтроль первой — и ее предсказуемо не пустили. Объятия четы Навальных и прощальный поцелуй стали фотографией дня. Юлия Навальная вышла к встречавшим одна. Их было немного, но часть все же успела добраться из Внуково. Поначалу хотела уйти молча, но потом выступила с заявлением.

Фото: кадр из видео Киры Ярмыш

«Я очень благодарна вам всем, что вы приехали даже в другой аэропорт, — сказала она. — Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину. Самое главное, что Алексей сегодня сказал, что он не боится; я тоже не боюсь и вас всех призываю не бояться».

Пресс-релиз московского управления Федеральной службы исполнения наказаний вышел почти одновременно с задержанием. «В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — информировала система население, уточнив, что меру пресечения определит суд, а до тех пор Навальный останется под стражей.

Пресс-служба аэропорта «Внуково» заявила, что прием самолетов был временно прекращен из-за щетки снегоуборочной техники, которая «съехала на грунт и застряла в снегу». Все тот же телеграм-канал «База» утверждает — в авиакомпании «Победа» знали, что борт PD936 сядет в Шереметьево, поэтому еще в Берлине залили топлива для более длительного перелета.



Пока российская и мировая пресса следила за задержанием Навального, в другом самолете плакала Ольга Бузова. Ее рейс из Петербурга должен был прибыть во Внуково почти в одно время с берлинским, но, как и другие, лайнер отправили на «запасной аэродром». Певица опоздала на съемку и расстроилась настолько, что говорила в своем «Инстаграм» матом. По ее словам, люди во Внуково не могли быть ее фанатами, потому что никто не знал, во сколько и куда именно она прилетает. Впрочем, обладая 22,8 млн подписчиков, Бузова быстро нашла объяснение тому, почему ОМОН пугали именно ее песнями. «Понятно, что нет человека популярнее», — сказала она опрометчиво, но быстро поправилась: «Ну, один только».

Тем временем, пресс-секретарь этого самого популярного, по версии Бузовой, человека заявил изданию «Подъем», что не следил сегодня за новостями, так как догуливает последний день отпуска. «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе», — сказал журналисту пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Юлия Никитина, «Фонтанка.ру» За событиями 17 января «Фонтанка» следила в режиме текстовой трансляции. О деталях возвращения Алексея Навального в Россию читайте в нашем онлайне.