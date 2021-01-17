FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -6
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21
Печать

Возвращение Навального. Что происходит в Берлине, Москве и Петербурге

«Фонтанка» в режиме онлайн следит, как «пациента берлинской клиники» Алексея Навального встречают в России.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В день возвращения Алексея Навального московский «Внуково» перешел на осадное положение. 17 января количество полицейских почти сопоставимо с пассажирами. Журналистам запретили съемку, а для входа в аэропорт необходимо предъявить билет.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: кадр из трансляции «Дождя»
ПоделитьсяПоделиться

Группа молодежи, которая собралась в зоне прилета международных линий Внуково и почему-то встречает там Ольгу Бузову, которая якобы летит из Петербурга, решила доказать свою любовь к звезде - с телефонами в руках поют "Мало половин". Текст читают с экрана:

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: кадр из трансляции «Дождя»
ПоделитьсяПоделиться

Самолет Навального вылетел из Берлина и взял курс на Москву. Следить, как летит Навальный, можно по этой ссылке - https://www.flightradar24.com/data/flights/dp936#26982c78.

Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: кадр из трансляции «Дождя»
ПоделитьсяПоделиться

Алексей и Юлия Навальные на борту самолета повторили фразу из «Брата 2». Правда, капитан воздушного судна предупредил, что употреблять алкоголь на борту запрещено. Экипаж, к слову, у этого рейса «Победы» «птичий» - командир авиалайнера Александр Соловьев и второй пилот Сергей Соколов.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: кадр из трансляции «Дождя»
ПоделитьсяПоделиться

«Меня арестуют? Меня арестуют по прилете? Это невозможно сделать, - заявил Навальный в самолете перед взлетом. - Я чувствую себя гражданином России, который имеет право вернуться к себе домой».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: кадр из трансляции «Дождя»
ПоделитьсяПоделиться

В Берлине Навального провожали с особым почетом. На рейс его зарегистрировали полицейские, а в аэропорт доставили кортежем с охраной. Подвезли прямо к трапу, сообщил Deutsche Welle.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: кадр из трансляции «Дождя»
ПоделитьсяПоделиться

Фото: кадр из трансляции «Дождя»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: кадр из трансляции «Дождя»
ПоделитьсяПоделиться

Навальный сел в самолет. Телеканал «Дождь» ведет спецэфир. Пассажиры встречали оппозиционера аплодисментами.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: кадр из трансляции «Дождя»
ПоделитьсяПоделиться

«Твиттер» правительственного телеканала Deutsche Welle сообщает, что самолет, на котором должен вылететь Навальный, почти заполнен. Нет пока только самого оппозиционера. Как передает корреспондент DW, на борту находится «агрессивный человек с неадекватным поведением». Его будут снимать с рейса.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: кадр из трансляции «Дождя»
ПоделитьсяПоделиться

Навальный уже прибыл в аэропорт Берлина. В «Твиттере» опубликовано прощальное фото.

Вот так оппозиционера провожали немецкие поклонники и журналисты. Местной прессе, к слову, тоже не позволили снять проводы.

Это старый терминал Шённефельд. Здесь человек сто журналистов и сторонников Навального. Его пока нет. Оживилась полиция.

Опубликовано Ольгой Романовой Воскресенье, 17 января 2021 г.
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: кадр из трансляции «Дождя»
ПоделитьсяПоделиться

К возвращению Навального стали готовиться еще накануне. Силовые структуры крупных мегаполисов переведены в состояние «Геморрой № 1» - с поездов и авиарейсов в столицу снимали желающих увидеть оппозиционера во Внуково. Главу регионального штаба Навального Ирину Фатьянову задержали на Московском вокзале вечером 16 января, но она сумела перехитрить систему и на следующий день добралась до Москвы. Журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю повезло меньше. В полицейский автозак его проводили от стойки регистрации в Пулково, откуда он думал вылететь во Внуково утром 17 января.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скриншот сайта&nbsp;https://www.flightradar24.com
Скриншот сайта https://www.flightradar24.com
Фото: кадр из трансляции «Дождя»

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный санитарной авиацией в августе 2020 года был вывезен в Германию. В состоянии искусственной комы его поместили в берлинскую клинику «Шарите». Позднее лаборатория бундесвера сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Специалисты Германии, Франции и Швеции сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel Навальный назвал имена сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к его отравлению. Владимир Путин во время пресс-конференции подтвердил, что за оппозиционером следили российские спецслужбы, а также заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранной разведки.

В конце декабря ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой условного наказания на реальное по делу «Ив Роше», если он в течение суток не покажется инспектору. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил новое уголовное дело — о мошенничестве с деньгами навальнинского Фонда борьбы с коррупцией. Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

sektor7
«В Берлине Навального провожали с особым почетом. На рейс его зарегистрировали полицейские, а в аэропорт доставили кортежем с охраной. Подвезли прямо к трапу..»
😂
Проводили лично, чтобы не передумал.
В гостях хорошо, а дома, Алексей Анатольевич лучше. Загостились.
А дома и стены помогают
arbidol
Вангую, Навального посадят в машину ФСИН, отвезут на допрос по теме, почему не отмечался. Получат с него объяснение, вынесут ему предупреждение и отпустят домой.
Runtime
На зону ведь отправят 100%. Ради чего возращаться? ОПГ будет продолжать грабить страну в любом случае. Один в поле не воин.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний