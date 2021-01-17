Возвращение Навального. Что происходит в Берлине, Москве и Петербурге

В день возвращения Алексея Навального московский «Внуково» перешел на осадное положение. 17 января количество полицейских почти сопоставимо с пассажирами. Журналистам запретили съемку, а для входа в аэропорт необходимо предъявить билет.
Группа молодежи, которая собралась в зоне прилета международных линий Внуково и почему-то встречает там Ольгу Бузову, которая якобы летит из Петербурга, решила доказать свою любовь к звезде - с телефонами в руках поют "Мало половин". Текст читают с экрана:
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Самолет Навального вылетел из Берлина и взял курс на Москву. Следить, как летит Навальный, можно по этой ссылке - https://www.flightradar24.com/data/flights/dp936#26982c78.
Алексей и Юлия Навальные на борту самолета повторили фразу из «Брата 2». Правда, капитан воздушного судна предупредил, что употреблять алкоголь на борту запрещено. Экипаж, к слову, у этого рейса «Победы» «птичий» - командир авиалайнера Александр Соловьев и второй пилот Сергей Соколов.
«Меня арестуют? Меня арестуют по прилете? Это невозможно сделать, - заявил Навальный в самолете перед взлетом. - Я чувствую себя гражданином России, который имеет право вернуться к себе домой».
Алексей Навальный последним зашел в самолет авиакомпании "Победа", который летит рейсом Берлин-Москва pic.twitter.com/EGQmCrhsNR— DW на русском (@dw_russian) January 17, 2021
В Берлине Навального провожали с особым почетом. На рейс его зарегистрировали полицейские, а в аэропорт доставили кортежем с охраной. Подвезли прямо к трапу, сообщил Deutsche Welle.
Видео из аэропорта Берлина. Наша трансляция на YouTubehttps://t.co/uZcAF5Uyvv pic.twitter.com/ztahb6DEqx— DW на русском (@dw_russian) January 17, 2021
Навальный сел в самолет. Телеканал «Дождь» ведет спецэфир. Пассажиры встречали оппозиционера аплодисментами.
«Твиттер» правительственного телеканала Deutsche Welle сообщает, что самолет, на котором должен вылететь Навальный, почти заполнен. Нет пока только самого оппозиционера. Как передает корреспондент DW, на борту находится «агрессивный человек с неадекватным поведением». Его будут снимать с рейса.
Самолет почти заполнен, все ждут Навального. Между тем корреспондент DW сообщает о том, что на борту агрессивный человек с неадекватным поведением. Его будут снимать с рейса pic.twitter.com/z9NSsm6YHJ— DW на русском (@dw_russian) January 17, 2021
Навальный уже прибыл в аэропорт Берлина. В «Твиттере» опубликовано прощальное фото.
#Nawalny ist scheinbar am Flughafen #BER angekommen und twittert eifrig, Gruppen-#Selfies inklusive. Wie bereits bei den nicht existenten Quarantäneregeln für sein Team in #Berlin, scheint es auch erstaunliche Ausnahmeregeln bei Masken- und Mindestabstandspflicht zu geben... pic.twitter.com/FddYXYQzew— Florian Warweg (@FWarweg) January 17, 2021
Вот так оппозиционера провожали немецкие поклонники и журналисты. Местной прессе, к слову, тоже не позволили снять проводы.
Это старый терминал Шённефельд. Здесь человек сто журналистов и сторонников Навального. Его пока нет. Оживилась полиция.Опубликовано Ольгой Романовой Воскресенье, 17 января 2021 г.
К возвращению Навального стали готовиться еще накануне. Силовые структуры крупных мегаполисов переведены в состояние «Геморрой № 1» - с поездов и авиарейсов в столицу снимали желающих увидеть оппозиционера во Внуково. Главу регионального штаба Навального Ирину Фатьянову задержали на Московском вокзале вечером 16 января, но она сумела перехитрить систему и на следующий день добралась до Москвы. Журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю повезло меньше. В полицейский автозак его проводили от стойки регистрации в Пулково, откуда он думал вылететь во Внуково утром 17 января.