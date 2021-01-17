В Петербурге задерживают не только активистов. На московский рейс не пустили журналиста Давида Френкеля

Журналист «Медиазоны» Давид Френкель попал в число тех, кому не дали покинуть Петербург 17 января. После стойки регистрации он попал в полицейский автозак.



О задержании Френкеля сообщает «Медиазона». Собиравшегося в Москву журналиста полицейские остановили у стойки регистрации в Пулково. По его словам, внимание к нему объяснили наличием КУСП (запись в книге учета сообщений о правонарушениях), согласно которому он может быть участником или организатором массовых беспорядков.

С этим же объяснением на другой рейс в столицу не пустили администратора telegram-канала «Агит Россия» Павла Иванкина и активистов незарегистрированной «Либертарианской партии России» Алексея Барича и Александра Края. Иванкина и Барича увезли в отдел, откуда отпустили без протоколов, пишет «ОВД-Инфо». Края спрашивают об участии в прошлых акциях.