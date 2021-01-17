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В Петербурге задерживают не только активистов. На московский рейс не пустили журналиста Давида Френкеля

Журналист «Медиазоны» Давид Френкель попал в число тех, кому не дали покинуть Петербург 17 января. После стойки регистрации он попал в полицейский автозак.

О задержании Френкеля сообщает «Медиазона». Собиравшегося в Москву журналиста полицейские остановили у стойки регистрации в Пулково. По его словам, внимание к нему объяснили наличием КУСП (запись в книге учета сообщений о правонарушениях), согласно которому он может быть участником или организатором массовых беспорядков.

С этим же объяснением на другой рейс в столицу не пустили администратора telegram-канала «Агит Россия» Павла Иванкина и активистов незарегистрированной «Либертарианской партии России» Алексея Барича и Александра Края. Иванкина и Барича увезли в отдел, откуда отпустили без протоколов, пишет «ОВД-Инфо». Края спрашивают об участии в прошлых акциях.

Давид Френкель уехал в 51-й отдел полиции. «Пока не выпускают. На дверях снег, очень холодно», — пишет он в твиттере и делится видом из автозака, в который его «закинули за руки и за ноги».

В субботу, 16 января, задержали девять активистов. Четверых непосредственно во время пикетов, Шашок припомнили октябрьскую акцию солидарности с Хабаровском, координатору «Открытой России» Дмитрию Скурихину — февральский протест против поправок к Конституции. Остальных активистов отпустили с протоколами по разным частям 20.2 КоАП. Скурихин сообщал, что поедет в Москву встречать Алексея Навального. Александра Шашок свой поезд, похоже, пропустила, не разминувшись у парадной с полицией. Добраться до столицы не удалось и главе петербургского штаба политика Ирине Фатьяновой: её и активиста Илью Гантварга сняли с поезда. Как сообщает «ОВД Медиа» утром, Фатьянову, Илью Гантварга и администратора telegram-канала «Объектив реалий» Андрея Макашова отпустили из отделения полиции без составления протоколов.

Алексея Навального после лечения в Германии ждут 17 января. Он прилетает во Внуково, проводить съёмку журналистам уже запретили. По информации «Фонтанки», с утра 16 января оперативники всех силовых подразделений, так или иначе связанных по роду службы с пресечением несанкционированных акций и митингов, находятся в состоянии даже не повышенного внимания, а готовности номер один.

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Комментарии (65)

260657101
По сообщениям журналиста Медиазоны Давида Френкеля отпустили без оформления каких-либо документов вообще. Просто продержали в холодной клетке автозака, чтобы он не успел на самолёт.
Это и есть беспредел, что бы сейчас трольчатки из Ольгина не кудахтали, именно так и выглядит постепенный развал государства, когда игнорируются даже формальные , даже нарушающие Конституцию законы и правила.
260742961
Встречать разрешается исключительно Кабаеву, ВВП и Дзюбу. Всё остальное приравнено к незаконным массовым мероприятиям. Внести отдельной поправкой в конституцию!
VF812
Ножки-ручки у Френкеля целые?
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