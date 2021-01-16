Главу штаба Навального в Петербурге задержали у поезда в Москву

В Санкт-Петербурге вечером 16 января задержали главу штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову. Как она рассказала «Фонтанке», её и активиста Илью Гантварга сняли с поезда в Москву. В столицу они ехали встречать Алексея Навального, который завтра возвращается из Германии в Россию.



«Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве, и на меня пожаловался некий гражданин»,-отметила Фатьянова.

На данный момент её и Гантварга везут в 76 отдел полиции.

Кроме того, как пишет телеграм-канал «Объектив реалий» в поезда также сняли автора блога, активиста Андрея Макашова, объяснив, что он готовит акцию в Москве.