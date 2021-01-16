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Главу штаба Навального в Петербурге задержали у поезда в Москву

В Санкт-Петербурге вечером 16 января задержали главу штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову. Как она рассказала «Фонтанке», её и активиста Илью Гантварга сняли с поезда в Москву. В столицу они ехали встречать Алексея Навального, который завтра возвращается из Германии в Россию.

«Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве, и на меня пожаловался некий гражданин»,-отметила Фатьянова.

На данный момент её и Гантварга везут в 76 отдел полиции.

Кроме того, как пишет телеграм-канал «Объектив реалий» в поезда также сняли автора блога, активиста Андрея Макашова, объяснив, что он готовит акцию в Москве.

Ранее в течение дня в городе задержали шесть активистов, в том числе двух человек с плакатами в знак солидарности с Алексеем Навальным.

Оппозиционера, который лечился в Германии после отравления, ждут 17 января. Он прилетает во Внуково, проводить съёмку журналистам уже запретили. По информации «Фонтанки», с утра 16 января оперативники всех силовых подразделений, так или иначе связанных по роду службы с пресечением несанкционированных акций и митингов, находятся в состоянии даже не повышенного внимания, а готовности номер один.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
А Соболь будут задерживать? А то весь инет поржал про жучков - треба продолжения.
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