Главу штаба Навального в Петербурге задержали у поезда в Москву

В Санкт-Петербурге вечером 16 января задержали главу штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову. Как она рассказала «Фонтанке», её и активиста Илью Гантварга сняли с поезда в Москву. В столицу они ехали встречать Алексея Навального, который завтра возвращается из Германии в Россию.
«Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве, и на меня пожаловался некий гражданин»,-отметила Фатьянова.
На данный момент её и Гантварга везут в 76 отдел полиции.
Кроме того, как пишет телеграм-канал «Объектив реалий» в поезда также сняли автора блога, активиста Андрея Макашова, объяснив, что он готовит акцию в Москве.
Ранее в течение дня в городе задержали шесть активистов, в том числе двух человек с плакатами в знак солидарности с Алексеем Навальным.
Оппозиционера, который лечился в Германии после отравления, ждут 17 января. Он прилетает во Внуково, проводить съёмку журналистам уже запретили. По информации «Фонтанки», с утра 16 января оперативники всех силовых подразделений, так или иначе связанных по роду службы с пресечением несанкционированных акций и митингов, находятся в состоянии даже не повышенного внимания, а готовности номер один.