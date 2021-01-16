Геморрой № 1. В Москве, Петербурге, крупных городах силовики к выступлениям сторонников Навального готовы

По информации «Фонтанки», с утра 16 января оперативники всех силовых подразделений, так или иначе связанных по роду службы с пресечением несанкционированных акций и митингов, находятся в состоянии даже не повышенного внимания, а готовности номер один.

Это, безусловно, прежде всего касается Москвы, куда в аэропорт Внуково вечером 17 января должен прилететь Алексей Навальный. Указание «в ружье», тем не менее, не миновало и Петербург, а также распространилось на все российские города-миллионники.



По данным нашего издания, на своих рабочих местах и в «поле» в эти выходные находится практически весь личный состав Центров «Э» столицы, Петербурга и других мегаполисов. Не избежали этой участи и сотрудники профильных отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных Управлений ФСБ. Также «на старт» взведены подразделения Росгвардии. Параллельно идут профилактические мероприятия по превентивным задержаниям, мониторингу сетей, скрытым наблюдениям и, конечно, прослушиваниям телефонов (без сомнения, на основании заблаговременно полученных судебных решений).

Так, например, как стало известно «Фонтанке» от собеседников в правоохране Москвы, на 16 часов 16 января МВД подсчитало: в сетях выразили желание встретить Навального около 6 тысяч его сторонников. «Как показывает практика, придет тысячи две, — считает наш столичный источник, добавляя: — Но это тоже для нас такой геморрой, что вы даже не представляете».

Безусловно, никому сейчас не понятно, как будут разворачиваться события, но руководство соответствующих подразделений уже получило негласные и устные политические инструкции: предпринимать агрессивные меры только в случае крайней необходимости. «Нам не нужны сакральные жертвы», — обещает журналисту «Фонтанки» другой офицер.

