В Петербурге за день задержали шесть активистов. Одним припомнили прошлое, другим — пикеты в поддержку Навального

Шесть активистов доставили в отделы полиции в субботу, 16 января. В их числе координатор «Открытой России», которого успели оставить без агитмашины, а также те, кто вышел к Гостиному двору поддержать оппозиционера Алексея Навального.



Подсчёты задержанных ведут в телеграм-каналах сами активисты. Первой в полицию уехала Александра Шашок. Её спрашивали об акции в поддержку Хабаровска в октябре прошлого года. Поздний интерес связывают с тем, что утром она собиралась ехать в Москву.

Встречать во Внуково оппозиционера Алексея Навального готовился также координатор «Открытой России» Дмитрий Скурихин. Накануне он опубликовал фото рядом со своим «агитмобилем» и предложил подвезти в столицу тех, на кого хватит свободных мест. В субботу по дороге в музыкальную школу его вместе с детьми нагнали сотрудники ДПС. Автомобиль, со слов председателя «ОР» Анастасии Бураковой, забрали, сославшись на необходимость проверить двигатель на коррозию. Позже Скурихин оказался в 1 отделе полиции, где получил протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия — пикета против изменения Конституции у «Галереи» в феврале 2020 года.