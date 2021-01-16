В Петербурге за день задержали шесть активистов. Одним припомнили прошлое, другим — пикеты в поддержку Навального

Шесть активистов доставили в отделы полиции в субботу, 16 января. В их числе координатор «Открытой России», которого успели оставить без агитмашины, а также те, кто вышел к Гостиному двору поддержать оппозиционера Алексея Навального.
Подсчёты задержанных ведут в телеграм-каналах сами активисты. Первой в полицию уехала Александра Шашок. Её спрашивали об акции в поддержку Хабаровска в октябре прошлого года. Поздний интерес связывают с тем, что утром она собиралась ехать в Москву.
Встречать во Внуково оппозиционера Алексея Навального готовился также координатор «Открытой России» Дмитрий Скурихин. Накануне он опубликовал фото рядом со своим «агитмобилем» и предложил подвезти в столицу тех, на кого хватит свободных мест. В субботу по дороге в музыкальную школу его вместе с детьми нагнали сотрудники ДПС. Автомобиль, со слов председателя «ОР» Анастасии Бураковой, забрали, сославшись на необходимость проверить двигатель на коррозию. Позже Скурихин оказался в 1 отделе полиции, где получил протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия — пикета против изменения Конституции у «Галереи» в феврале 2020 года.
Александре Шашок вменили организацию или проведение несогласованного мероприятия и, как пишут в группе «Задержания Санкт-Петербург», оставили в отделе до суда.
Днём список задержанных пополнили активистки «Весны» Елена Скворцова и Екатерина Бушкова — на Конногвардейском бульваре они поставили оконные рамы, чтобы привлечь внимание к делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Его обвиняют в нападении на офис «Единой России» в Москве, приговор будет оглашён 18 января.
Петра Ильина и Светлану Ковалец увезли в 76 отдел полиции от Гостиного двора, где активисты стояли с плакатами в знак солидарности с Алексеем Навальным.
Оппозиционера, который лечился в Германии после отравления, ждут 17 января. Он прилетает во Внуково, проводить съёмку журналистам уже запретили. По информации «Фонтанки», с утра 16 января оперативники всех силовых подразделений, так или иначе связанных по роду службы с пресечением несанкционированных акций и митингов, находятся в состоянии даже не повышенного внимания, а готовности номер один.