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Под Петербургом полицейские оставили без машины координатора «Открытой России». На ней он собирался встречать Навального

Автомобиль активиста Дмитрия Скурихина полицейские забрали на проверку в Ломоносовском районе Ленобласти. Этому предшествовало приглашение подвезти желающих в Москву, где в воскресенье ждут возвращения Алексея Навального.

Как сообщил сам Скурихин, своего «агитмобиля» он лишился утром 16 января, когда вёз детей на урок музыки. Внимание к нему и его машине сотрудники ДПС объяснили планом «Анаконда». По его словам, автомобиль с почётным эскортом доставили «куда надо».

Машина, обклеенная провокационными надписями, попадает в поле зрения правоохранителей не впервые. Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова рассказала «Фонтанке», что в этот раз её увезли, сославшись на необходимость проверить двигатель на предмет коррозии. «Машину забрали, Дмитрия с детьми оставили на трассе», — говорит она.

Накануне координатор «Открытой России» Дмитрий Скурихин через «Фейсбук» объявил, что собирается в Москву встречать оппозиционера Алексея Навального, который 17 января возвращается из Германии, где проходил лечение после отравления. Скурихин пригласил присоединиться: лучше на своих машинах, но кого-то из желающих готов был подвезти сам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (42)

Nationalverrater_2
дурак, зачем дразнить лягавых
Менты - кому вы служите!??? Народу или ворам!??? Определяйтесь!
Swift_
Дмитрия с детьми оставили на трассе», — говорит она.
...... прям с детьми оставили на трассе замерзать ? Или кто-то слегка врёт ?
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