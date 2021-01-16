Автомобиль активиста Дмитрия Скурихина полицейские забрали на проверку в Ломоносовском районе Ленобласти. Этому предшествовало приглашение подвезти желающих в Москву, где в воскресенье ждут возвращения Алексея Навального.



Как сообщил сам Скурихин, своего «агитмобиля» он лишился утром 16 января, когда вёз детей на урок музыки. Внимание к нему и его машине сотрудники ДПС объяснили планом «Анаконда». По его словам, автомобиль с почётным эскортом доставили «куда надо».