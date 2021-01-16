Автомобиль активиста Дмитрия Скурихина полицейские забрали на проверку в Ломоносовском районе Ленобласти. Этому предшествовало приглашение подвезти желающих в Москву, где в воскресенье ждут возвращения Алексея Навального.
Как сообщил сам Скурихин, своего «агитмобиля» он лишился утром 16 января, когда вёз детей на урок музыки. Внимание к нему и его машине сотрудники ДПС объяснили планом «Анаконда». По его словам, автомобиль с почётным эскортом доставили «куда надо».
Вчера наш координатор Дмитрий Скурихин написал, что поедет во Внуково встречать Навального. А сегодня с утра менты решили изъять его агитмобиль. pic.twitter.com/iQoXtYieAs— Андрей Пивоваров (@brewerov) January 16, 2021
Машина, обклеенная провокационными надписями, попадает в поле зрения правоохранителей не впервые. Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова рассказала «Фонтанке», что в этот раз её увезли, сославшись на необходимость проверить двигатель на предмет коррозии. «Машину забрали, Дмитрия с детьми оставили на трассе», — говорит она.
Накануне координатор «Открытой России» Дмитрий Скурихин через «Фейсбук» объявил, что собирается в Москву встречать оппозиционера Алексея Навального, который 17 января возвращается из Германии, где проходил лечение после отравления. Скурихин пригласил присоединиться: лучше на своих машинах, но кого-то из желающих готов был подвезти сам.