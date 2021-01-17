В Пулково задержали троих активистов, собиравшихся в Москву

В петербургском аэропорту Пулково утром 17 декабря задержаны администратор telegram-канала «Агит Россия» Павел Иванкин и активисты незарегистрированной «Либертарианской партии России» Алексей Барич и Александр Край. Об этом сообщил в своём telegram-канале Иванкин.

Полицейские подошли к нему, когда его уже оформляли на рейс в Москву на стойке регистрации. Сотрудник МВД сослался на наличие КУСП (запись в книге учета сообщений о правонарушениях). «По нему вы можете являться участником или организатором массовых беспорядков в Москве», — пояснил он.