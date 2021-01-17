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В Пулково задержали троих активистов, собиравшихся в Москву

В петербургском аэропорту Пулково утром 17 декабря задержаны администратор telegram-канала «Агит Россия» Павел Иванкин и активисты незарегистрированной «Либертарианской партии России» Алексей Барич и Александр Край. Об этом сообщил в своём telegram-канале Иванкин.

Полицейские подошли к нему, когда его уже оформляли на рейс в Москву на стойке регистрации. Сотрудник МВД сослался на наличие КУСП (запись в книге учета сообщений о правонарушениях). «По нему вы можете являться участником или организатором массовых беспорядков в Москве», — пояснил он.

Всех троих доставили в отдел полиции.

В субботу, 16 января, задержали девять активистов. Четверых непосредственно во время пикетов, Шашок припомнили октябрьскую акцию солидарности с Хабаровском, координатору «Открытой России» Дмитрию Скурихину — февральский протест против поправок к Конституции. Остальных активистов отпустили с протоколами по разным частям 20.2 КоАП. Скурихин сообщал, что поедет в Москву встречать Алексея Навального. Александра Шашок свой поезд, похоже, пропустила, не разминувшись у парадной с полицией. Добраться до столицы не удалось и главе петербургского штаба политика Ирине Фатьяновой: её и активиста Илью Гантварга сняли с поезда. Как сообщает «ОВД Медиа» утром, Фатьянову, Илью Гантварга и администратора telegram-канала «Объектив реалий» Андрея Макашова отпустили из отделения полиции без составления протоколов.

Алексея Навального после лечения в Германии ждут 17 января. Он прилетает во Внуково, проводить съёмку журналистам уже запретили. По информации «Фонтанки», с утра 16 января оперативники всех силовых подразделений, так или иначе связанных по роду службы с пресечением несанкционированных акций и митингов, находятся в состоянии даже не повышенного внимания, а готовности номер один.

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Комментарии (2)

260551481
это теперь и есть демократия по путински...
265034002
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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