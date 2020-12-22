FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

«Синие трусы символизируют чистоту». Задержанный режиссёр Виталий Манский — о том, почему сниматься с чистым бельем надо именно на Лубянке

«Фонтанка» дозвонилась до кинорежиссёра Виталия Манского, который во вторник вышел к зданию ФСБ в Москве с синими трусами в руках. «Я же здесь в первый раз. Опыт впечатляющий», — рассказал документалист из отдела полиции.

Фото: скриншот видео / facebook

Всемирно известный режиссёр документального кино, президент кинофестиваля «Артдокфест» Виталий Манский обвиняется в совершении административного правонарушения. Днём 22 декабря он встал напротив офиса спецслужб в центре российской столицы, держа в руках то, что в российской традиции принято называть термином «семейные трусы». «Фонтанка» дозвонилась до члена Американской киноакадемии «Оскар», российских телеакадемий «Ника» и «ТЭФИ», который в своё время лично снимал президента России Владимира Путина и неоднократно с ним общался. На момент разговора Манский был еще в полиции.

— Виталий Всеволодович, вы уже в отделе?

— Я ещё в отделе!

— Что вам инкриминируют?

— Административное нарушение. Несанкционированное пикетирование, шествие.

— По этой статье есть арест до 15 суток. Вас могут оставить в отделе?

— Я пойду домой, надеюсь. Я так полагаю.

— Вы были уверены, что вас и не задержат, судя по видео. Что символизировали синие мужские трусы у вас в руках?

— Чистоту!

— Вы кому хотели эту мысль донести?

— Я вообще фотографировался для себя. Я посчитал важным сделать такую фотографию именно сегодня. Фотографию с чистым нижним бельём в руках.

— Мест, где можно сделать такое фото, много. Почему вы выбрали именно центральные двери здания ФСБ на Лубянской площади?

— Я думаю, что порядка 18 миллионов человек, которые посмотрели известный видеоролик, понимают, почему именно в этом месте. Или сколько уже людей это понимают на данный момент?

— Пока известный ролик был проигран лишь 13,5 миллиона раз. Полицейские вас поняли?

— Полицейские сначала думали меня отпустить. Потом решили проверить документы. Потом, видимо, кто-то подсказал, что торопиться не надо со мной… Это всё как снежный ком развивается. Хотя я не знаю, как это вообще бывает. Я же здесь в первый раз. Никогда не участвовал ни в каких… Новый опыт. Но очень впечатляющий, честно говоря.

— Что конкретно вас впечатляет?

— Меня впечатляет, что двадцать взрослых мужчин в форме, при оружии занимаются задержанием одного фотографирующегося человека. Это происходит в стране, где явно есть место их подвигу в другом месте. Есть так много мест для приложения их профессионализма, их знаний, их умений! Но явно не задержание одного человека с чем-то там в руках.

— Судя по видео, это были синие трусы.

— Да.

— Для ФСБ рассказы про синие трусы — это провокация. Ваши действия — тоже провокация?

— (Вздыхает) Вы знаете, мне кажется, что для ответа на этот вопрос нам нужно дождаться конца этой истории. И тогда всё встанет на свои места. Хотелось бы, чтобы этот конец был близко. А когда он будет, к сожалению, пока не от нас зависит… Точнее, зависит от каждого из нас.

— Виталий Всеволодович, 20 лет назад вы снимали Владимира Путина тет-а-тет. Сегодня вы приходите к его бывшему офису с трусами в руках. О чём это говорит вам?

— Это говорит о том, что есть серьёзное разочарование во многом, что было актуально тогда…

Трейлер документального фильма Виталия Манского «Свидетели Путина», который режиссёр начал снимать ещё в 2000 году, работая в том числе в предвыборном штабе Путина и общаясь с ним в рабочих кабинетах.

— Вы не звучите как человек, который от этого осознания приуныл. Вы готовы шутить дальше?


— Конечно! А иначе как?! Это обязательно! Мы же базируемся на великой русской литературе! На Чехове, Салтыкове-Щедрине, на Гоголе. Это хорошие образчики для понимания того, что сегодня с нами происходит. Меня отвлекают тут…

— Последний вопрос. То, что сегодня уже произошло с вами и происходит сейчас, станет документальным фильмом?

— Может быть, одним из элементов. Но не моего кино. Я же туда не кино снимать пришёл. Я пришёл сфотографироваться.

UPD. После 17 часов стало известно, что Виталия Манского отпустили из ОВД «Мещанский», а трусы были «конфискованы». Дозвониться до кинорежиссёра уже не удалось.

«Трусы изъяли и приобщили в качестве вещдока. Судьбу вещдоков должен будет суд разрешить при рассмотрении дела. В отделе Виталий Всеволодович провёл около двух часов. Составили протокол о задержании, протокол о доставлении. Вменяют ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. — Прим. ред.). Протокол об административном правонарушении будут составлять 29 декабря. Видимо, не успели придумать, что в нем написать и как подвести под нарушение», — рассказала «Фонтанке» защитник кинорежиссёра, юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.


Синие трусы являются отсылкой ко второй части расследования о «группе отравителей» от ФСБ, которая, как заявляет оппозиционер Алексей Навальный, годами ездила за ним по городам России, а в августе отравила. С одним из тех, кто якобы зачищал следы провалившейся операции, Навальный накануне поговорил от имени помощника секретаря Совбеза. Собеседник, в частности, сообщил, что занимался обработкой одежды политика, на которой могли остаться следы яда. Больше всего опасений, по его словам, вызывали трусы, а точнее, гульфик. В ФСБ назвали разговор подделкой, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усмотрел у Навального признаки мании преследования и мании величия.

Виталий Манский с 2015 года живёт в Риге. В 1996–1998 годах — руководитель службы кинопоказа и генеральный продюсер телеканала REN-TV. В 1999–2003 годах — руководитель службы производства и показа документальных программ на канале РТР. Манский является одним из самых известных режиссеров-документалистов современной России. Его картины демонстрировались более чем на 400 международных кинофестивалях по всему миру. Режиссёр является лауреатом более 50 кинопремий в России и за рубежом. Последний его фильм «Горбачев. Рай» в ноябре был удостоен награды главного мирового фестиваля документального кино — IDFA (Амстердамский фестиваль документальных фильмов). Показы фильма в Петербурге в декабре были сорваны после того, как кинотеатр, где они планировались, был опечатан Роспотребнадзором.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

Фото: скриншот видео / facebook

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

gencon
Пластиковые стаканчики и трусы - главные преступники современной России с точки зрения горе - силовиков
mynine
/// Меня впечатляет, что двадцать взрослых мужчин в форме, при оружии занимаются задержанием одного фотографирующегося человека. Это происходит в стране, где явно есть место их подвигу в другом месте. Есть так много мест для приложения их профессионализма, их знаний, их умений! Но явно не задержание одного человека с чем-то там в руках. ///

Снимаю шляпу ))) Для полиции неинтересны убийства, насилие, грабежи, воровство, а вот задержать человека с трусами в руках - это да. Опаснейшее дело.
Фагот
Каждый пиарится как может
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний