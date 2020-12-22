Фото: скриншот видео / facebook

Всемирно известный режиссёр документального кино, президент кинофестиваля «Артдокфест» Виталий Манский обвиняется в совершении административного правонарушения. Днём 22 декабря он встал напротив офиса спецслужб в центре российской столицы, держа в руках то, что в российской традиции принято называть термином «семейные трусы». «Фонтанка» дозвонилась до члена Американской киноакадемии «Оскар», российских телеакадемий «Ника» и «ТЭФИ», который в своё время лично снимал президента России Владимира Путина и неоднократно с ним общался. На момент разговора Манский был еще в полиции.



— Виталий Всеволодович, вы уже в отделе?



— Я ещё в отделе!



— Что вам инкриминируют?



— Административное нарушение. Несанкционированное пикетирование, шествие.



— По этой статье есть арест до 15 суток. Вас могут оставить в отделе?



— Я пойду домой, надеюсь. Я так полагаю.



— Вы были уверены, что вас и не задержат, судя по видео. Что символизировали синие мужские трусы у вас в руках?



— Чистоту!



— Вы кому хотели эту мысль донести?



— Я вообще фотографировался для себя. Я посчитал важным сделать такую фотографию именно сегодня. Фотографию с чистым нижним бельём в руках.



— Мест, где можно сделать такое фото, много. Почему вы выбрали именно центральные двери здания ФСБ на Лубянской площади?



— Я думаю, что порядка 18 миллионов человек, которые посмотрели известный видеоролик, понимают, почему именно в этом месте. Или сколько уже людей это понимают на данный момент?



— Пока известный ролик был проигран лишь 13,5 миллиона раз. Полицейские вас поняли?



— Полицейские сначала думали меня отпустить. Потом решили проверить документы. Потом, видимо, кто-то подсказал, что торопиться не надо со мной… Это всё как снежный ком развивается. Хотя я не знаю, как это вообще бывает. Я же здесь в первый раз. Никогда не участвовал ни в каких… Новый опыт. Но очень впечатляющий, честно говоря.



— Что конкретно вас впечатляет?



— Меня впечатляет, что двадцать взрослых мужчин в форме, при оружии занимаются задержанием одного фотографирующегося человека. Это происходит в стране, где явно есть место их подвигу в другом месте. Есть так много мест для приложения их профессионализма, их знаний, их умений! Но явно не задержание одного человека с чем-то там в руках.



— Судя по видео, это были синие трусы.



— Да.



— Для ФСБ рассказы про синие трусы — это провокация. Ваши действия — тоже провокация?



— (Вздыхает) Вы знаете, мне кажется, что для ответа на этот вопрос нам нужно дождаться конца этой истории. И тогда всё встанет на свои места. Хотелось бы, чтобы этот конец был близко. А когда он будет, к сожалению, пока не от нас зависит… Точнее, зависит от каждого из нас.



— Виталий Всеволодович, 20 лет назад вы снимали Владимира Путина тет-а-тет. Сегодня вы приходите к его бывшему офису с трусами в руках. О чём это говорит вам?



— Это говорит о том, что есть серьёзное разочарование во многом, что было актуально тогда…



Трейлер документального фильма Виталия Манского «Свидетели Путина», который режиссёр начал снимать ещё в 2000 году, работая в том числе в предвыборном штабе Путина и общаясь с ним в рабочих кабинетах.

— Вы не звучите как человек, который от этого осознания приуныл. Вы готовы шутить дальше?



— Конечно! А иначе как?! Это обязательно! Мы же базируемся на великой русской литературе! На Чехове, Салтыкове-Щедрине, на Гоголе. Это хорошие образчики для понимания того, что сегодня с нами происходит. Меня отвлекают тут…



— Последний вопрос. То, что сегодня уже произошло с вами и происходит сейчас, станет документальным фильмом?



— Может быть, одним из элементов. Но не моего кино. Я же туда не кино снимать пришёл. Я пришёл сфотографироваться.

UPD. После 17 часов стало известно, что Виталия Манского отпустили из ОВД «Мещанский», а трусы были «конфискованы». Дозвониться до кинорежиссёра уже не удалось. «Трусы изъяли и приобщили в качестве вещдока. Судьбу вещдоков должен будет суд разрешить при рассмотрении дела. В отделе Виталий Всеволодович провёл около двух часов. Составили протокол о задержании, протокол о доставлении. Вменяют ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. — Прим. ред.). Протокол об административном правонарушении будут составлять 29 декабря. Видимо, не успели придумать, что в нем написать и как подвести под нарушение», — рассказала «Фонтанке» защитник кинорежиссёра, юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.



Синие трусы являются отсылкой ко второй части расследования о «группе отравителей» от ФСБ, которая, как заявляет оппозиционер Алексей Навальный, годами ездила за ним по городам России, а в августе отравила. С одним из тех, кто якобы зачищал следы провалившейся операции, Навальный накануне поговорил от имени помощника секретаря Совбеза. Собеседник, в частности, сообщил, что занимался обработкой одежды политика, на которой могли остаться следы яда. Больше всего опасений, по его словам, вызывали трусы, а точнее, гульфик. В ФСБ назвали разговор подделкой, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усмотрел у Навального признаки мании преследования и мании величия. Виталий Манский с 2015 года живёт в Риге. В 1996–1998 годах — руководитель службы кинопоказа и генеральный продюсер телеканала REN-TV. В 1999–2003 годах — руководитель службы производства и показа документальных программ на канале РТР. Манский является одним из самых известных режиссеров-документалистов современной России. Его картины демонстрировались более чем на 400 международных кинофестивалях по всему миру. Режиссёр является лауреатом более 50 кинопремий в России и за рубежом. Последний его фильм «Горбачев. Рай» в ноябре был удостоен награды главного мирового фестиваля документального кино — IDFA (Амстердамский фестиваль документальных фильмов). Показы фильма в Петербурге в декабре были сорваны после того, как кинотеатр, где они планировались, был опечатан Роспотребнадзором.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

