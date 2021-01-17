Алексея и Юлию Навальных на рейс зарегистрировала полиция Берлина. Оппозиционера подвезут прямо к трапу — СМИ

Алексей Навальный и его супруга Юлия зарегистрированы на рейс Берлин — Москва в аэропорту Берлин-Бранденбург. За них это сделала полиция. Об этом сообщает 17 января Bild.
«В 12.48 трое сотрудников федеральной полиции появились у стойки K 27 в терминале 5-го старого аэропорта Шенефельд и зарегистрировали паспорта Навального, его жены и сопровождающего», — передаёт немецкое издание.
Как уточняет Deutche Welle со ссылкой на ведомство по уголовным делам, которое осуществляет охрану российского оппозиционера в Германии, Навального подвезут прямо к трапу и там же ему поставят печать о пересечении границы.
Рейс должен приземлиться во Внуково в 19:20 мск. Вход в зону прилёта перекрыт.