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Печать

Алексея и Юлию Навальных на рейс зарегистрировала полиция Берлина. Оппозиционера подвезут прямо к трапу — СМИ

Алексей Навальный и его супруга Юлия зарегистрированы на рейс Берлин — Москва в аэропорту Берлин-Бранденбург. За них это сделала полиция. Об этом сообщает 17 января Bild.

«В 12.48 трое сотрудников федеральной полиции появились у стойки K 27 в терминале 5-го старого аэропорта Шенефельд и зарегистрировали паспорта Навального, его жены и сопровождающего», — передаёт немецкое издание.

Как уточняет Deutche Welle со ссылкой на ведомство по уголовным делам, которое осуществляет охрану российского оппозиционера в Германии, Навального подвезут прямо к трапу и там же ему поставят печать о пересечении границы.

Рейс должен приземлиться во Внуково в 19:20 мск. Вход в зону прилёта перекрыт.

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Комментарии (30)

Mr_Pu
Не много ли почестей самозванцу?
AlexPet
Яволь!
Bobr Dobr
Надо его а негерметичный багажный отсек.
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