В аэропорту Внуково работают силовики, которые активно ограждают входы в терминал.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, по громкой связи объявляют, что вход в терминал осуществляется только через первый этаж и только при наличии билета. Люди молча показывают билеты, тех, у кого их нет, разворачивают. С помощью ограждений выстроен коридор от зоны таможенного контроля прямо на улицу.

Также перекрыты проходы от и к аэроэкспрессу.