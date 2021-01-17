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Внуково готовится к встрече Навального: перекрыт вход в терминал, подходы к аэроэкспрессу, стянуты полицейские в форме и в штатском

В аэропорту Внуково работают силовики, которые активно ограждают входы в терминал.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, по громкой связи объявляют, что вход в терминал осуществляется только через первый этаж и только при наличии билета. Люди молча показывают билеты, тех, у кого их нет, разворачивают. С помощью ограждений выстроен коридор от зоны таможенного контроля прямо на улицу.

Также перекрыты проходы от и к аэроэкспрессу.

Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
Фото: читатель «Фонтанки» Михаил

Полицейские в форме толпятся группами. Как отмечают пассажиры, много оперативников в штатском, как минимум можно заметить два десятка.

Как сообщает телеканал «Дождь», снаружи у здания аэропорта вереницей выстроились автозаки.

Оппозиционер Алексей Навальный пообещал, что вернется в Россию 17 января рейсом авиакомпании «Победа». Силовые структуры в крупных городах страны начали готовиться к этому событию с утра 16 января: практически весь личный состав Центров «Э» столицы, Петербурга и других мегаполисов вышел на рабочие места и в «поле». 16 января и ранним утром 17 января в Петербурге начали снимать с рейсов в столицу желающих встретить Навального во Внуково. Запросы о прибытии оппозиционера в Россию в поисковиках потеснили рассвет солнца.

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Комментарии (29)

Анна Юсупова
Ни одного законного повода для запрета встречи. Наглядно, конечно, демонстрирует уровень власти.
Mr_Pu
У школоты сегодня увлекательный инфоповод.
260551481
"Малоизвестный" блогер возвращается на Родину, в Кремле и внутри Садового кольца легкий зуд сменяется приступом диареи...
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