В аэропорту Внуково работают силовики, которые активно ограждают входы в терминал.
Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, по громкой связи объявляют, что вход в терминал осуществляется только через первый этаж и только при наличии билета. Люди молча показывают билеты, тех, у кого их нет, разворачивают. С помощью ограждений выстроен коридор от зоны таможенного контроля прямо на улицу.
Также перекрыты проходы от и к аэроэкспрессу.
Полицейские в форме толпятся группами. Как отмечают пассажиры, много оперативников в штатском, как минимум можно заметить два десятка.
Как сообщает телеканал «Дождь», снаружи у здания аэропорта вереницей выстроились автозаки.