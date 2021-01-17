Возвращение на родину оппозиционного политика Алексея Навального изменило приоритеты поисковиков и соцсетей.
Так, российские пользователи Твиттера 17 января чаще всего постят сообщения со словами «Навального» (20,2 тыс. твитов) и «Внуково» (14,8 тыс. твитов). Фразу «Во сколько прилетает Навальный» Google угадывает с двух букв, предлагая этот вариант поискового запроса раньше сериала «Во все тяжкие» про учителя химии, переквалифицировавшегося в наркобарона, и сведений о том, «во сколько открывается метро» и «во сколько рассвет». «Яндекс» оказался более политически устойчив. На предлог «во» он предлагает сначала «Во все тяжкие», а только во вторую очередь «Во сколько прилетает Навальный 17 января». Если к предлогу «во» добавить «сколько», запрос про Навального оказывается в первой строчке чарта, оставив позади такие популярные поисковые фразы, как «Во сколько лет меняют паспорт» и «Во сколько дети начинают ходить».
Оппозиционер Алексей Навальный пообещал, что вернется в Россию 17 января рейсом авиакомпании «Победа». Силовые структуры в крупных городах страны начали готовиться к этому событию с утра 16 января: практически весь личный состав Центров «Э» столицы, Петербурга и других мегаполисов вышел на рабочие места и в «поле». Ранним утром 17 января в Петербурге начали снимать с рейсов в столицу желающих встретить Навального во Внуково. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель, который попытался вылететь в Москву, сразу после стойки регистрации попал в полицейский автозак, так как «может быть участником или организатором массовых беспорядков». К моменту публикации новости его отпустили без протокола, но самолёт уже улетел без него.