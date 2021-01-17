Прибывшего из Берлина в Москву оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле. Об этом 17 января заявили в столичном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний.
Задержание Алексея pic.twitter.com/q3mq4VZgBG— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
«<...> был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — говорится в сообщении ФСИН.
До решения суда об определении меры пресечения оппозиционер будет находиться под стражей.
Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше». В 2017 году оппозиционер получил пять лет условно и 1,5 года испытательного срока по делу «Кировлеса».
Ранее ФСИН заявила, что предпримет «все действия» для задержания Навального. Служба подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный 13 января, когда стало известно о возвращении оппозиционера, — объективных причин задерживаться в Германии она не увидела.
Как указано в релизе, Навальный не пришёл отметиться во ФСИН в определённые дни. «В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу — в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А.А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года», — вспомнили в ведомстве. После этого оппозиционера госпитализировали, а позже перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите», где после врачи заявили об отравлении «берлинского пациента» боевым отравляющим веществом «Новичок».
«Вызовы Навального А.А. в УИИ были приостановлены на время прохождения им лечения в клинике «Шарите» (Германия). Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники «Шарите» стало известно, что Навальный А.А. выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока», — сделали вывод в ведомстве.
Между тем, Навальный неоднократно рассказывал, что проходит в Германии реабилитацию.
Европейский суд по правам человека не раз признавал преследование Навального политически мотивированным.