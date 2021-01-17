Прибывшего из Берлина в Москву оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле. Об этом 17 января заявили в столичном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

«<...> был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — говорится в сообщении ФСИН. До решения суда об определении меры пресечения оппозиционер будет находиться под стражей.

Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше». В 2017 году оппозиционер получил пять лет условно и 1,5 года испытательного срока по делу «Кировлеса». Ранее ФСИН заявила, что предпримет «все действия» для задержания Навального. Служба подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный 13 января, когда стало известно о возвращении оппозиционера, — объективных причин задерживаться в Германии она не увидела. Как указано в релизе, Навальный не пришёл отметиться во ФСИН в определённые дни. «В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу — в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А.А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года», — вспомнили в ведомстве. После этого оппозиционера госпитализировали, а позже перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите», где после врачи заявили об отравлении «берлинского пациента» боевым отравляющим веществом «Новичок».

