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ФСИН предпримет «все действия» для задержания Навального. Оппозиционер официально в розыске

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который намерен вернуться в Россию после лечения в Германии, оказался в федеральном розыске.

«Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — цитирует 14 января заявление ведомства «Интерфакс».

Во ФСИН также подтвердили факт объявления в розыск Навального с «предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». С 24 сентября местонахождение российского гражданина органам неизвестно.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный. Оппозиционер при этом намерен вернуться в Россию 17 января, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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Комментарии (29)

виктор эммануил
мне казалось в молодости,что Советский Союз это край.Нет ,оказалось есть територия за краем,путинское государство.Фашизм прошел.
Петр Петров
Во фсин идиоты совсем??? Они же сядут в ближайшее время сами за этот поступок!!
О&К
я один заметил, что в розыск подали уже после того, как Навальный купил билет в РФ?
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