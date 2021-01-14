ФСИН предпримет «все действия» для задержания Навального. Оппозиционер официально в розыске

«Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — цитирует 14 января заявление ведомства «Интерфакс».

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который намерен вернуться в Россию после лечения в Германии, оказался в федеральном розыске.

Во ФСИН также подтвердили факт объявления в розыск Навального с «предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». С 24 сентября местонахождение российского гражданина органам неизвестно.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный. Оппозиционер при этом намерен вернуться в Россию 17 января, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина.