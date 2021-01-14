Чичваркин отговаривал Навального от возвращения в Россию. Оппозиционер в ответ предложил вернуться одним рейсом

Покинувший Россию в 2009 году бизнесмен Евгений Чичваркин рассказал подробности своего разговора с Алексеем Навальным, в котором предупредил политика о рисках.

«Я отговаривал его [Алексея Навального] <...> Я говорил, что жизнь дается один раз, и твои ангелы-хранители устали <...> Риск очень велик», — заявил 14 января Евгений Чичваркин в эфире «Дождя».

В ответ, по его словам, оппозиционер «глумился» и предложил вернуться на родину одним рейсом авиакомпании «Победа». Бизнесмен из Лондона допустил, что «берлинский пациент» понимает последствия своего шага, однако он «выбрал свою стезю».