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Чичваркин отговаривал Навального от возвращения в Россию. Оппозиционер в ответ предложил вернуться одним рейсом

Покинувший Россию в 2009 году бизнесмен Евгений Чичваркин рассказал подробности своего разговора с Алексеем Навальным, в котором предупредил политика о рисках.

«Я отговаривал его [Алексея Навального] <...> Я говорил, что жизнь дается один раз, и твои ангелы-хранители устали <...> Риск очень велик», — заявил 14 января Евгений Чичваркин в эфире «Дождя».

В ответ, по его словам, оппозиционер «глумился» и предложил вернуться на родину одним рейсом авиакомпании «Победа». Бизнесмен из Лондона допустил, что «берлинский пациент» понимает последствия своего шага, однако он «выбрал свою стезю».

Накануне о рисках возвращения в Россию Навального предупредил и Михаил Ходорковский.

Алексей Навальный 13 января сообщил о планируемом возвращении на родину. По его словам, он купил билет на рейс «Победы» 17 января. После этого цены на полет вместе с оппозиционером значительно выросли. Телеграм-каналы написали, что ФСИН объявила его в федеральный розыск.

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Комментарии (20)

Майор Пронин
Кремль столько уже вложил в раскрутку Навального, что останавливаться на полдороги просто нерентабельно.
Команду ему дали вернуться и он вернётся. Дадут команду остаться - останется.
Логика простая - чем больше на него гонений, тем больше его популярность.
Свалить Якунина он Путину помог его «шубохранилищем».
Медведева с ног до головы так «Димоном» замарал, что его президентские амбиции на 2018 год быстро улетучились.
Да и много чего ещё полезного для Путина сделал...
dragvs
Чичваркин заслуживает большого уважения, человек реально "сделал себя сам", не присосавшийся к кормушке и не побоялся трубить на весь мир что чекисты отжимают бизнес. Навальный молодой и амбициозный лидер и Путин его по-настоящему боится. Навальный грамотно продолжает действовать как молодой альфа-самец, давит старого.
Mr_Pu
"и твои ангелы-хранители устали" Что? Чич - он же воинствующий атеист.
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