ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск. Об этом сообщают telegram-каналы

Федеральная служба исполнения наказаний объявила в розыск Алексея Навального. Официального подтверждения этой информации пока нет, фото соответствующего постановления 13 января опубликовал telegram-канал Mash.
Документ датируется 29 декабря. При этом розыскное дело было открыто 27 ноября. В постановлении указано, что Навальный не отмечался по делу «Ив Роше» и игнорировал контроль. Также в постановлении говорится, что «в ходе проведенных первоначальных розыскных мероприятий установить местонахождение осужденного не представилось возможным».
Telegram-канал отмечает, что официального сообщения о начале розыска не было.
Алексей Навальный 13 января, сообщил о планируемом возвращении на родину. По его словам, он купил билет на рейс «Победы» 17 января. После этого цены на полет вместе с оппозиционером значительно выросли. Также в среду стало известно, что Навальному назначили дату рассмотрения представления ФСИН о замене его условного срока на реальный. Кроме того, суд возобновил рассмотрение иска против него о клевете на ветерана.