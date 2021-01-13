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ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск. Об этом сообщают telegram-каналы

Федеральная служба исполнения наказаний объявила в розыск Алексея Навального. Официального подтверждения этой информации пока нет, фото соответствующего постановления 13 января опубликовал telegram-канал Mash.

Документ датируется 29 декабря. При этом розыскное дело было открыто 27 ноября. В постановлении указано, что Навальный не отмечался по делу «Ив Роше» и игнорировал контроль. Также в постановлении говорится, что «в ходе проведенных первоначальных розыскных мероприятий установить местонахождение осужденного не представилось возможным».

Telegram-канал отмечает, что официального сообщения о начале розыска не было.

Алексей Навальный 13 января, сообщил о планируемом возвращении на родину. По его словам, он купил билет на рейс «Победы» 17 января. После этого цены на полет вместе с оппозиционером значительно выросли. Также в среду стало известно, что Навальному назначили дату рассмотрения представления ФСИН о замене его условного срока на реальный. Кроме того, суд возобновил рассмотрение иска против него о клевете на ветерана.

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Комментарии (2)

260618801
Чтобы быть полноправным героем в обществе перемен, необходимо отсидеть в загнивающем обществе.
265027971
зачем фсин нужны эти проблемы?
мир уже никогда не будет прежним.
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