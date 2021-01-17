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Во всём виновата щётка. Во Внуково объяснили причину временной приостановки приёма рейсов

Внуково временно не мог принимать рейсы из-за того, что во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского аэропорта.

Там пояснили, что внештатная ситуация произошла на пересечении двух взлетно-посадочных полос, «что позволило аэропорту Внуково осуществлять только вылет бортов, и временно прекратить их посадку, до высвобождения данной единицы спецтехники».

В 20:10 взлетно-посадочная полоса была освобождена, в 20:30 аэропорт заработал в штатном режиме. Во Внуково сообщили, что из-за инцидента четыре рейса были вынуждены уйти на запасной аэродром в Шереметьево.

В их числе оказался и рейс «Победы», на котором в Москву из Берлина возвращался оппозиционер Алексей Навальный. Его самолет должен был сесть во Внуково в 19:20, но в итоге час спустя приземлился в Шереметьево.

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Комментарии (19)

265034755
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Заранее большое человеческое спасибо......
Владислав М
Цирк, позор и издевательство над пассажирами!
Alex000
Мда, выглядит это уже даже не смешно, а просто уныло и бездарно.
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