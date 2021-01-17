Самолёт с Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево

Рейс авиакомпании «Победа» Берлин — Москва с Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево в начале девятого вечера 17 января.
Самолёт должен был прибыть в аэропорт Внуково в 19:20. Именно там оппозиционера встречали его единомышленники, однако, когда воздушное судно уже приближалось к Москве, Внуково закрыли на приём самолётов, и борт развернулся на север столицы. Оставшиеся во Внуково аплодируют табло, на котором появилась отметка, что самолёт приземлился, передаёт корреспондент «Фонтанки».
Телеграм-канал Baza сообщает, что в Химках, неподалёку от Шереметьево, на дорогах замечены автозаки.
«Фонтанка» следит за происходящим в трансляции.