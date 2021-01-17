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Самолёт с Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево

Рейс авиакомпании «Победа» Берлин — Москва с Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево в начале девятого вечера 17 января.

Самолёт должен был прибыть в аэропорт Внуково в 19:20. Именно там оппозиционера встречали его единомышленники, однако, когда воздушное судно уже приближалось к Москве, Внуково закрыли на приём самолётов, и борт развернулся на север столицы. Оставшиеся во Внуково аплодируют табло, на котором появилась отметка, что самолёт приземлился, передаёт корреспондент «Фонтанки».

Телеграм-канал Baza сообщает, что в Химках, неподалёку от Шереметьево, на дорогах замечены автозаки.

«Фонтанка» следит за происходящим в трансляции.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite. Врачи лечебного учреждения нашли в организме пациента следы боевого отравляющего вещества «Новичок». Исследование стало основанием для заявления властей ФРГ о том, что политик был отравлен в России.

До сих пор Навальный находился в Европе, где проходил реабилитацию. Немецкая полиция 17 января зарегистрировала его с супругой на рейс до Москвы. Ожидалось, что он приземлится во Внуково в 19:20 мск. Там его уже встречали российские силовики.

Накануне направлявшихся в Москву сторонников оппозиционера начали массово снимать с поездов. Сегодня это продолжилось. Среди задержанных 17 января оказался журналист Давид Френкель, которому не дали сесть в самолет до Москвы.

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Комментарии (12)

Piter Russo
Все хоть живы то? а то мало ли новичок какой...
TresAmigos
Целиком закрыть порт-это сильно:)
michailPotapov
Навальный лидер России!
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