Самолёт из Берлина, на борту которого находится оппозиционный политик Алексей Навальный, в аэропорту Внуково так и не приземлился. Согласно данным Flightradar24, воздушное судно авиакомпании «Победа» сделало петлю к югу от Москвы.
Авиакомпания «Победа» заявила Reuters, что аэропорт Внуково закрыт для прибывающих самолетов.
Телеграм-канал Baza сообщает, что самолёт направлен в Шереметьево. Полосу закрыли якобы из-за поломки снегоуборочной техники на полосе.
Ранее силовики вытеснили людей в зоне прилёта аэропорта Внуково перед прибытием рейса. От таможенной зоны до выхода поставлен забор, который уже назвали «Берлинской стеной». Большинство людей выдавили за оцепление, передаёт корреспондент «Фонтанки». Встречающие на улице скандируют: «Россия станет свободной!» и «Навальный!»
«Фонтанка» следит за происходящим в трансляции.