FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -6
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
63
Печать

Самолёт с Навальным сделал петлю под Москвой и отправился в сторону другого аэропорта

Самолёт из Берлина, на борту которого находится оппозиционный политик Алексей Навальный, в аэропорту Внуково так и не приземлился. Согласно данным Flightradar24, воздушное судно авиакомпании «Победа» сделало петлю к югу от Москвы.

Фото: скриншот страницы сервиса flightradar24

Авиакомпания «Победа» заявила Reuters, что аэропорт Внуково закрыт для прибывающих самолетов.

Телеграм-канал Baza сообщает, что самолёт направлен в Шереметьево. Полосу закрыли якобы из-за поломки снегоуборочной техники на полосе.

Фото: https://www.flightradar24.com/

Ранее силовики вытеснили людей в зоне прилёта аэропорта Внуково перед прибытием рейса. От таможенной зоны до выхода поставлен забор, который уже назвали «Берлинской стеной». Большинство людей выдавили за оцепление, передаёт корреспондент «Фонтанки». Встречающие на улице скандируют: «Россия станет свободной!» и «Навальный!»

«Фонтанка» следит за происходящим в трансляции.

Фото: скриншот страницы сервиса flightradar24
Фото: https://www.flightradar24.com/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (63)

178891752
Навальный прилетел ещё вчера. Как Данила Багров.
Zdobsi
В Лабытнанги надо было сразу садиться. Навальному все равно куда то туда по мысли властей ехать, а так ближе.
Mikle776
а ведь в Шереметьево сегодня в каком то терминале потоп был... но это не помешало посадке там
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний