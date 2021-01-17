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«Его в Германии задержали? Я не в курсе». Песков заявил, что не следил за возвращением Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не в курсе происходящего с Алексеем Навальным, потому что в отпуске. Об этом он заявил изданию «Подъём».

«Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе», — ответил он на вопрос о том, знает ли Кремль о задержании Навального по прилёту в Москву из Берлина. Песков добавил, что у него сегодня последний день отпуска, поэтому он не следил за новостями.

Российского оппозиционера задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Как сообщили во ФСИН, он будет под стражей до решения суда.

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Комментарии (14)

тат2007amg
Чисто Троцкий..
Владислав М
Клоунада!
gencon
Коррупция головного мозга
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