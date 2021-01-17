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Рейс Ольги Бузовой из Петербурга тоже прилетел в Шереметьево. Траектория полёта напомнила неприличное от «Победы»

Рейс певицы Ольги Бузовой, фанаты которой ранее смешались с единомышленниками Алексея Навального в аэропорту Внуково, тоже прилетел в Шереметьево.

Самолёт авиакомпании «Россия» должен был прилететь из Петербурга во Внуково, но развернулся в тот же аэропорт, куда направили воздушное судно Берлин — Москва с Навальным на борту. При этом траектория полёта петербургского рейса напоминает половой орган. Похожую фаллическую фигуру пилот «Победы» нарисовал в небе под Нефтекамском с согласия руководства, за что компании пришлось поплатиться. Была ли эта траектория «России» случайностью, запоздалой поддержкой Дзюбы или отношением к происходящему во Внуково, остаётся догадываться.

Фото: скриншот сервиса flightradar24

Ольга Бузова, прилетев в Москву, немало удивилась. В своём инстаграме она рассказала, что о том, что она купила билет, «знали только три человека». Певица выразила сомнение, что во Внуково действительно собрались её фанаты. «Приятно, конечно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди...», — отметила она.

Судя по данным табло, из Внуково в Шереметьево всего развернули пять рейсов.

Воздушное судно с главным оппозиционером России на борту приземлилось в Москве в начале девятого часа вечера 17 января. Тем временем во Внуково массово задерживали сторонников Навального. «Фонтанка» следит за развитием событий в трансляции.

Фото: скриншот сервиса flightradar24

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Комментарии (19)

265034755
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Заранее большое человеческое спасибо....
Mikle776
ну она может подать иск к Внуково... пусть объясняются и доказывают... компенсируют...
васисуалий
зачем она вообще прилетела? хайпнуть на одновременном возвращении с Лёшей?
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