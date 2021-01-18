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Навальный провел ночь в отделе полиции Химок. Соратников к нему не пустили, потому что «спит»

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального лишь к утру 18 января выяснили, куда его увезли из Шереметьево, где приземлился его самолет из Берлина накануне.

Как сообщают они в соцсетях, после задержания вечером 17 января Навального увезли в отдел полиции Управления МВД России по городу Химки.

Там политик провел ночь. Приехавшего к отделу адвоката ФБК (признан в РФ иностранным агентом) к нему не пустили, объяснив это тем, что мужчина спит.

Навальный прилетел в Россию 17 января после лечения в берлинской клинике «Шарите» и курса реабилитации.

ФСИН в конце декабря подала ходатайство в суд об изменении ему условного наказания на реальное, так как мужчина вовремя не пришел отметиться к инспектору. Его также объявили в розыск.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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Комментарии (13)

Vilsa777
Нет чтобы вывести во двор и- в расход. Они спать изволят. Понятно?
USSR_forever
если они Конвенциюю ООН по правам человека постоянно нарушают (а это документ международный), то уж на своё собственное законодательство им плевать...
FklDoz
Практически вся лента новостей: Навальный и Бузова.
Кто это такие? И почему Фонтанке больше не очем писать?

Кризис новостей или кризис кад...?
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