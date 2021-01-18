Навальный провел ночь в отделе полиции Химок. Соратников к нему не пустили, потому что «спит»

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального лишь к утру 18 января выяснили, куда его увезли из Шереметьево, где приземлился его самолет из Берлина накануне.



Как сообщают они в соцсетях, после задержания вечером 17 января Навального увезли в отдел полиции Управления МВД России по городу Химки.



Там политик провел ночь. Приехавшего к отделу адвоката ФБК (признан в РФ иностранным агентом) к нему не пустили, объяснив это тем, что мужчина спит.