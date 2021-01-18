Навальный провел ночь в отделе полиции Химок. Соратников к нему не пустили, потому что «спит»

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального лишь к утру 18 января выяснили, куда его увезли из Шереметьево, где приземлился его самолет из Берлина накануне.
Как сообщают они в соцсетях, после задержания вечером 17 января Навального увезли в отдел полиции Управления МВД России по городу Химки.
Там политик провел ночь. Приехавшего к отделу адвоката ФБК (признан в РФ иностранным агентом) к нему не пустили, объяснив это тем, что мужчина спит.
Навальный находится во 2 отделе УВД Химки: проспект Мира 23А. Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске. pic.twitter.com/6eX1GIBwfz— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) January 17, 2021
Навальный прилетел в Россию 17 января после лечения в берлинской клинике «Шарите» и курса реабилитации.
ФСИН в конце декабря подала ходатайство в суд об изменении ему условного наказания на реальное, так как мужчина вовремя не пришел отметиться к инспектору. Его также объявили в розыск.