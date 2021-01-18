«Я не понимаю, что происходит». Навальный прокомментировал суд, который идет прямо в отделе полиции

За несколько минут до заседания суда в УВД по столичным Химкам оппозиционер поделился своими впечатлениями.



«Я не понимаю, что происходит. <...> Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю!» — заявил 18 января Алексей Навальный в видео, которое выложила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По словам оппозиционера, его вывели на встречу с адвокатами и он попал в суд, который рассмотрит вопрос взятия под стражу. «Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале», — отметил Навальный.