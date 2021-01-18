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«Я не понимаю, что происходит». Навальный прокомментировал суд, который идет прямо в отделе полиции

За несколько минут до заседания суда в УВД по столичным Химкам оппозиционер поделился своими впечатлениями.

«Я не понимаю, что происходит. <...> Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю!» — заявил 18 января Алексей Навальный в видео, которое выложила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По словам оппозиционера, его вывели на встречу с адвокатами и он попал в суд, который рассмотрит вопрос взятия под стражу. «Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале», — отметил Навальный.

Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещал предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. После прибытия в Москву Навального задержали в аэропорту. Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев заявили о подготовке судебного заседания прямо в здании УВД.

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Комментарии (154)

Михаил Петров-Водкин
Дед забросил все текущие дела и даже свой гарем, занимаясь исключительно Навальным
Modest_5e4ce41f7533b
Ну вот,судей начали по отделениям возить. Что за правосудие такое? Уважение в силу статьи такой-то, это уже не уважение.
vitor
Вопрос об аресте блогера Алексея Навального было решено рассмотреть на выездном заседании в отделе полиции из-за режима ограниченного доступа в здание самого Химкинского городского суда. Об этом Лайфу рассказала помощник председателя инстанции Дарья Захарова.

— В суде давно введён режим ограниченного доступа граждан, у нас присутствуют только участники процесса. Соответственно, журналистов в суд бы не пустили. И ещё с учётом, что у нас большое количество заболевших сотрудников. Поэтому принято решение о выездном судебном заседании, — уточнила Захарова.

По её словам, на судебное заседание не смогли пройти журналисты, которые не отправили вовремя запрос на аккредитацию. После начала процесса заявки не принимаются.
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