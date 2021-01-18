«Я не понимаю, что происходит». Навальный прокомментировал суд, который идет прямо в отделе полиции

За несколько минут до заседания суда в УВД по столичным Химкам оппозиционер поделился своими впечатлениями.
«Я не понимаю, что происходит. <...> Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю!» — заявил 18 января Алексей Навальный в видео, которое выложила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
По словам оппозиционера, его вывели на встречу с адвокатами и он попал в суд, который рассмотрит вопрос взятия под стражу. «Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале», — отметил Навальный.
Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещал предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. После прибытия в Москву Навального задержали в аэропорту. Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев заявили о подготовке судебного заседания прямо в здании УВД.