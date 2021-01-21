Роскомнадзор грозит соцсетям наказанием за вовлечение подростков в незаконные митинги

Просьба Роскомнадзора к соцсетям блокировать сообщения о возможных уличных протестах переросло в серьёзное требование. Неподчинившимся грозят протоколами.



«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», — говорится 21 января в заявлении ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что участие в незаконных митингах, тем более в эпоху пандемии, «несёт в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью». В ведомстве предупредили, что в российском законодательстве предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации. При повторном нарушении наказание будет более суровым.