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Роскомнадзор грозит соцсетям наказанием за вовлечение подростков в незаконные митинги

Просьба Роскомнадзора к соцсетям блокировать сообщения о возможных уличных протестах переросло в серьёзное требование. Неподчинившимся грозят протоколами.

«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», — говорится 21 января в заявлении ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что участие в незаконных митингах, тем более в эпоху пандемии, «несёт в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью». В ведомстве предупредили, что в российском законодательстве предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации. При повторном нарушении наказание будет более суровым.

Накануне Роскомнадзор направил уведомление в TikTok и другие соцсети с просьбой заблокировать призывы к массовым протестам среди молодёжи

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Комментарии (7)

DimDimych
тик-ток страшно испугалсо и инста тоже.
Путин Лутин
Нет такой вещи, как незаконные митинги. если какие-то дебилы напринимали антинародных законов в госдуре, это ничего не значит!
RemyMartin
Не грози южному централу
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