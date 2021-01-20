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Роскомнадзор потребовал от Tik-Tok и других соцсетей заблокировать призывы к массовым протестам среди молодёжи

Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры требует от соцсети Tik-Tok заблокировать видеоролики с призывами к школьникам участвовать в уличных протестах.

В уведомлении ведомство просит «незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения противоправной информации на платформе TikTok».

Аналогичные письма получили и другие социальные сети. Их также предостерегли от материалов с призывами к участию в незаконных массовых мероприятиях.

«Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что резонанс в соцсетях получило видео с расследованием оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина».

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Комментарии (21)

change_it
Пришибеевы волнуются. Это хорошо.
Савва Морозов
если школота, ведут себя, как гопники, упражняясь, кто громче крикнет: "... ... в бункере", то омон им в печень, заслужили. ведите себя культурно - общество будет и относиться соответственно.
Igor_VS
Можно предполагать, что Тик-Ток пошлет их по азиатски изящно. Там уже давно американские акционеры.
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