Роскомнадзор потребовал от Tik-Tok и других соцсетей заблокировать призывы к массовым протестам среди молодёжи

Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры требует от соцсети Tik-Tok заблокировать видеоролики с призывами к школьникам участвовать в уличных протестах.

В уведомлении ведомство просит «незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения противоправной информации на платформе TikTok».

Аналогичные письма получили и другие социальные сети. Их также предостерегли от материалов с призывами к участию в незаконных массовых мероприятиях.

«Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями», — говорится в сообщении ведомства.