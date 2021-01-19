Фото: скриншот YouTube.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментируя новое расследование Алексея Навального заявил, что как и раньше при обсуждении этого дворца в Кремле могут только повторить — Владимир Путин не имеет к нему никакого отношения.

Двухчасовой ролик о «дворце Путина» опубликован на YouTube-канале Алексея Навального 19 января. Оппозиционер хотел представить его лично после возвращения в Россию, но Родина встретила его задержанием и арестом.

Владение размером с 39 княжеств Монако расположено под Геленджиком. К участку под дворцовым комплексом в 68 гектаров прилегает территория в 7000 гектаров, которая находится под присмотром ФСБ. Приблизиться с воды или с воздуха к владениям невозможно.



«Тысячам людей, работающим там, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой. Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП, с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки», — говорится в расследовании.

Рядом с дворцом под землёй встроен ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, также в распоряжении хозяев имеется оранжерея, 80-метровый мост и тоннель, ведущий к морю.

Дворец обставлен эксклюзивной итальянской мебелью. Стоимость одного стола может превышать 4 млн рублей. Для развлечений обустроены настоящий театр, зал с игровыми автоматами и каляьнная с шестом для пилона. Ворота дворца венчает точная копия царского орла с короной, запечатлённого в сцене штурма Зимнего дворца в фильме Сергея Эйзенштейна. Скульптуру можно и сейчас увидеть, подойдя к Эрмитажу. К дому прилегают почти 300 гектаров виноградников в четырех разных местах, шато, винные заводы и устричные фермы.



Фото: скриншот YouTube.com Фото: скриншот YouTube.com Фото: скриншот YouTube.com Фото: скриншот YouTube.com Фото: скриншот YouTube.com

Рассказывая историю создания элитного объекта Навальный вспоминает уехавшего из страны петербургского предпринимателя Сергея Колесникова, который в 2010 году рассказал строительстве дворца у Чёрного моря. Бизнесмен в открытом письме упоминал, что в центре истории с финансированием проекта находится «старый петербургский друг» президента Николай Шамалов. Была создана фирма «Петромед». Российские олигархи жертвовали ей суммы на медицинское оборудование для больниц, 35% платежей уходило в офшор «Росинвест». Компания, якобы, стала кошельком для строительства дворцового комплекса под Геленджиком.



В 2011 году недостроенный объект купил бизнесмен Александр Пономаренко. Навальный называет сделку фиктивной, так как комплекс продали по цене двухкомнатной квартиры на окраине Москвы — 10 млн рублей.

Виноградниками и шато владеет фирма «Лазурная ягода», больше всего денег ей перевела российская фирма «Аротрон», которая принадлежит петербургскому бизнесмену Александру Плехову. Он, по данным расследователей, был управляющим офшоров виолончелиста Сергея Ролдугина. Также «Лазурная ягода» получает деньги от «Роснефти». «Между «Лазурной ягодой» и дочерним предприятием «Роснефти» заключен договор аренды, согласно которому госкорпорация платит винодельне 40 миллионов рублей в месяц за аренду… неизвестно чего», — упоминается в тексте.

Авторы называют «Транснефть» одним из крупнейших спонсоров строительства, за три года от неё поступило 4,2 млрд рублей на счёт компании, владеющей дворцом, сам же комплекс оценён в 100 млрд рублей.

«Нет, не знакомились. По сути, это неправда», — сказал Песков федеральным информагентствам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями про «дворец Путина», построено ли это здание для президента и соответствует ли действительности эта информация.



«Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — прокомментировал пресс-секретарь президента изданию Daily Storm соответствующую публикацию.