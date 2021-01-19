FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.97р89.33р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
23
Печать

«Рад снова оказаться на родине». Навальный находится один в трехместной камере

Члены Общероссийского народного фронта (ОНК) навестили российского оппозиционера в столичном СИЗО номер один. Нареканий у Навального нет.

«Принял водные процедуры, был обеспечен постельными принадлежностями, бельем, необходимой посудой. Также был выдан ему гигиенический набор, всё, что положено», — рассказал 19 января об условиях содержания оппозиционера коллега Навального Алексей Мельников в комментарии РАПСИ.

По его словам, Алексей Навальный помещён в трехместную камеру карантинного отделения, где находится один. В воскресенье он вернулся из Германии и должен две недели провести на карантине. В камере оппозиционного политика есть холодильник, чайник, горячая вода и даже телевизор. Также у него остается возможность заказывать питание и вещи через родственников.

«Он сказал, что рад снова оказаться на родине <...>, сказал, что со стороны сотрудников не осуществляется никакого давления на него, ни морального, ни физического», — добавил Мельников.

Накануне суд арестовал Навального на 30 суток. 17 января он вернулся в Россию из Германии и был задержан. Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день его пресс-секретарь Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев заявили о подготовке выездного судебного заседания в УВД.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

Yubilar
Жестокая гэбня. Бесчеловечное отношение. Посадили парня одного в трехместную камеру. Ни тебе поговорить с кем, ни побеседовать о судьбах родины. А в насмешку еще вечно работающий телевизор с одной программой. По которой Ирада Зейналова рассказывает о том, сколько новых танков, самолетов и автоматов выпустила военная промышленность
Cashmare
опасно одному в камере... внезапно может отключиться видеонаблюдение во время самоубийства
local_
Посетили Навального члены ОНК,а не ОНФ.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний