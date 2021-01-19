«Рад снова оказаться на родине». Навальный находится один в трехместной камере

Члены Общероссийского народного фронта (ОНК) навестили российского оппозиционера в столичном СИЗО номер один. Нареканий у Навального нет.



«Принял водные процедуры, был обеспечен постельными принадлежностями, бельем, необходимой посудой. Также был выдан ему гигиенический набор, всё, что положено», — рассказал 19 января об условиях содержания оппозиционера коллега Навального Алексей Мельников в комментарии РАПСИ.

По его словам, Алексей Навальный помещён в трехместную камеру карантинного отделения, где находится один. В воскресенье он вернулся из Германии и должен две недели провести на карантине. В камере оппозиционного политика есть холодильник, чайник, горячая вода и даже телевизор. Также у него остается возможность заказывать питание и вещи через родственников.