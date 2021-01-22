В Новосибирске задержан глава местного штаба Навального Сергей Бойко. Об этом 22 января сообщается в его твиттере.
На опубликованной в соцсети записи видно, что задерживают Бойко люди в масках. Его жена прокомментировала изданию «МБХ Медиа»: «Никак не представились, мельком показали удостоверения, что невозможно было что-то рассмотреть. Увезли его на тонированных машинах в неизвестном направлении, мы не знаем, где он находится и что происходит. В чем его обвиняют и по какой причине увезли — непонятно».
Сергей:— Сергей Бойко (@_sergey_boyko) January 22, 2021
— Не бейте полицию.
— Несовершеннолетние не ходите без разрешения родителей.
Полиция: pic.twitter.com/TZUSM5ElbA
Ранее также стало известно о задержании помощницы Бойко Елены Носковец, никаких подробностей пока нет.
Соратников Алексея Навального начали задерживать накануне — в Москве в ОВД увезли Любовь Соболь, пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова. Официальной причиной называются призывы к участию в несанкционированном мероприятии.