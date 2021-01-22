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В Новосибирске «неизвестные в масках» задержали главу местного штаба Навального. «Увезли на тонированных машинах в неизвестном направлении»

В Новосибирске задержан глава местного штаба Навального Сергей Бойко. Об этом 22 января сообщается в его твиттере.

На опубликованной в соцсети записи видно, что задерживают Бойко люди в масках. Его жена прокомментировала изданию «МБХ Медиа»: «Никак не представились, мельком показали удостоверения, что невозможно было что-то рассмотреть. Увезли его на тонированных машинах в неизвестном направлении, мы не знаем, где он находится и что происходит. В чем его обвиняют и по какой причине увезли — непонятно».

Ранее также стало известно о задержании помощницы Бойко Елены Носковец, никаких подробностей пока нет.

Соратников Алексея Навального начали задерживать накануне — в Москве в ОВД увезли Любовь Соболь, пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова. Официальной причиной называются призывы к участию в несанкционированном мероприятии.

Роскомнадзор уже пригрозил соцсетям наказанием за вовлечение подростков в незаконные митинги. Рассылка от властей с предупреждениями разошлась и по родительским чатам Петербурга.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (12)

nuga
на перевоспитание к батьке в Белоруссию .
Агроном аэродрома
Шота мне это напоминает рассказ третьей белорусской "сакральной жертвы". Того тоже неизвестно кто увез в неизвестно каком направлении на тонированных авто.
260778831
Основная проблема сейчас недостаток твердости власти.
Сильное государство - это главное в текущей эконлмической модели экономики РФ. Она проста как кирпич - часть прибыли от продажи сырья изымается и вбрасывается в экономику через бюджет часть разворовывается и тоже возвращается в экономику путем траты денег здесь.
При слабом государстве почти вся прибыль на абсолютно законных основания будет вывозится за границу.
Навальный - это слабое государство с экономикой под контролем ТНК.
Это все что нужно знать о Навальном.
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