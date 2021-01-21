Юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, задержанной сегодня днем, вменяют повторное нарушение статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Об этом вечером 21 января в твиттере сообщил ее адвокат Владимир Воронин.



«По всей видимости, уголовка по «дадинской» статье не за горами», — уточнил он. Также Воронин пишет, что суд назначен на завтра на 11.00, все протоколы оформлены, но «Соболь все равно не выпускают без объяснения причин». Адвокат подчеркнул, что юристу ФБК «силой не дают выйти из ОВД, причин не объясняют. Ни воды, ни еды не дают».