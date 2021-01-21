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«Силой не дают выйти из ОВД, ни воды, ни еды не дают». Соболь оформили протокол, но домой не пускают

Юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, задержанной сегодня днем, вменяют повторное нарушение статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Об этом вечером 21 января в твиттере сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«По всей видимости, уголовка по «дадинской» статье не за горами», — уточнил он. Также Воронин пишет, что суд назначен на завтра на 11.00, все протоколы оформлены, но «Соболь все равно не выпускают без объяснения причин». Адвокат подчеркнул, что юристу ФБК «силой не дают выйти из ОВД, причин не объясняют. Ни воды, ни еды не дают».

Вечером 21 января в Москве задерживают соратников оппозиционера Алексея Навального. Официальная причина — призывы к участию в несанкционированном мероприятии.

Роскомнадзор уже пригрозил соцсетям наказанием за вовлечение подростков в незаконные митинги. Рассылка от властей с предупреждениями разошлась и по родительским чатам Петербурга.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (26)

261188011
Соболь - провокатор, пользуется наличием ребенка для ухода от ответственности. "Свидетели трусов навального", угомонитесь, ее не арестуют - она же мать.
Юра Алекс
опг
jokir1971
А какой сегодня рейтинг у бункерного? Кто нибудь мерил?
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