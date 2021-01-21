Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру»/Архив

Родительские чаты Петербурга 21 января настигла массовая рассылка. Папам и мамам наказали оградить детей от провокаций, а учителям — напомнить школьникам об административных и уголовных последствиях плохого поведения. Эффект получился интересный: даже те, кто каким-то чудом прошёл мимо последнего расследования Алексея Навального и протестных видео в TikTok, оказались в курсе политической повестки.

На призывы к протестам в TikTok власти Петербурга ответили массовой рассылкой о воздействии несогласованных акций на детскую психику. Однотипные сообщения поступили в родительские чаты от учителей и руководителей школ в разных районах Петербурга 21 января. В них не упоминается фамилия оппозиционера и не говорится о предполагаемой дате мероприятия — а иначе это, глядишь, можно было бы счесть скрытым призывом.



«Защитите ваших детей от втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем, но и к непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня, — взывали к разуму родителей. — Сейчас во многих социальных сетях звучат призывы к детям принять участие в акции, которая не только не согласована, но и является откровенной провокацией».



Фото: Фонтанка.ру Фото: Фонтанка.ру

В свойствах документа, отправленного родителям одной из школ Петербурга, указано, что он создан Юланой Савиной. Женщина с такими же данными работает заместителем председателя комитета территориального развития Смольного. На звонки «Фонтанки» Савина не ответила.

Также текст был размещён в группах Колпинского и Выборгского районов «ВКонтакте». Однако позже посты стали удалять. В одной из районных администраций «Фонтанке» сообщили, что, по согласованию с вице-губернатором Александром Бельским, рассылку решено было остановить. Сам Бельский в разговоре с корреспондентом не подтвердил свое вмешательство.

В некоторых школах с учениками начали проводить профилактические беседы. В одном из учреждений Фрунзенского района перед одиннадцатиклассниками выступил директор. Он напомнил, что суббота — учебный день и учеников ждут на уроках. Выпускники уже почти достигли совершеннолетия и могут иметь своё мнение в политических вопросах, однако участие в несогласованной акции, по словам директора, может привести к административной и уголовной ответственности. Фамилия Навального в беседе не звучала.



В этой же школе классных руководителей обязали провести уроки про профилактике экстремизма. Учителям разослали методичку, в которой указано, что цель занятия «противодействие деструктивному проявлению среди несовершеннолетних». Для разговора с детьми предлагается 18 вопросов: от административной ответственности за участие в несогласованных акциях до моделирования ситуаций, при которых тестируемый примеряет роль участника запрещённого сообщества. Вопросы перекликаются с тестом для студентов на знание законов о противодействии экстремизму, который, как ранее писала «Фонтанка», к праву и знаниям имеет весьма опосредованное отношение.

«Человек передал 1 тысячу рублей, либо лекарственные препараты на эту сумму, либо свой старый, но работающий телефон, другому человеку с осознанием того, что эти деньги, лекарственные препараты или телефонный аппарат предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера, либо для иного материального обеспечения другого человека в целях совершения им хотя бы одного из таких преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера. Предусмотрена ли за это уголовная ответственность?», — таким образом звучит один из вопросов.



Учителей в Выборгском районе обязали подписать информационную справку с разъяснениями об ответственности за участие в митингах и на основе её провести беседы со школьниками. Аналогичные разговоры грозят и студентам колледжей: например, в колледже водных ресурсов заявили, что готовятся получить соответствующее распоряжение от комитета по образованию. В Смольном наличие документа опровергли.

Массовые призывы к протесту заполнили социальные сети после расследования Алексея Навального о «дворце Путина». Роскомнадзор пригрозил платформам наказанием за вовлечение подростков в незаконные митинги.

Лена Ваганова, Ксения Клочкова «Фонтанка.ру»

