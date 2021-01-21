«А для чего лишний раз говорить о Навальном?». Петербургских студентов начали предупреждать о последствиях митингов

Профилактические беседы с разъяснением законодательства о митингах начали проводить в колледже водных ресурсов в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа Юлия Бондаренко 21 января.
В течение беседы студентам рассказывают о согласованных и несогласованных митингах, об уголовной и административной ответственности. По словам Бондаренко, мероприятие проводится «в связи с запланированным большим митингом».
«Мы, конечно, не говорим конкретно, не делаем акцент на Навальном, потому что иначе это будет работать в другую сторону. А для чего лишний раз говорить о Навальном? Большая часть и так его знает, они общаются и весь интернет пестрит об этом. Напоминать лишний раз не хочется», — прокомментировала она.
Бондаренко также отметила, что профилактические беседы проводятся по инициативе руководства колледжа, но в ближайшее время ожидается соответствующее распоряжение от комитета по образованию. В пресс-службе комитета по образованию заявили, что не давали распоряжений о проведении разъяснительной работы со студентами.
После выхода расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина», в соцсетях появились массовые призывы к выходу на митинги в поддержку задержанного политика. Роскомнадзор призвал пресечь запретную информацию.