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«А для чего лишний раз говорить о Навальном?». Петербургских студентов начали предупреждать о последствиях митингов

Профилактические беседы с разъяснением законодательства о митингах начали проводить в колледже водных ресурсов в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа Юлия Бондаренко 21 января.

В течение беседы студентам рассказывают о согласованных и несогласованных митингах, об уголовной и административной ответственности. По словам Бондаренко, мероприятие проводится «в связи с запланированным большим митингом».

«Мы, конечно, не говорим конкретно, не делаем акцент на Навальном, потому что иначе это будет работать в другую сторону. А для чего лишний раз говорить о Навальном? Большая часть и так его знает, они общаются и весь интернет пестрит об этом. Напоминать лишний раз не хочется», — прокомментировала она.

Бондаренко также отметила, что профилактические беседы проводятся по инициативе руководства колледжа, но в ближайшее время ожидается соответствующее распоряжение от комитета по образованию. В пресс-службе комитета по образованию заявили, что не давали распоряжений о проведении разъяснительной работы со студентами.

После выхода расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина», в соцсетях появились массовые призывы к выходу на митинги в поддержку задержанного политика. Роскомнадзор призвал пресечь запретную информацию.

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Комментарии (7)

Владислав М
Как власть испугалась-то народа! Понимает, что народ спросит с неё и за коррупцию и за отравления.
Петр Петров
Паника и страх в глазах не легитимной верхушки выглядят именно так!!!
baddancer
В каждом возрасте тебе лучше о чем-то не знать.
В 3 года, что деда мороза нет.
В 10 лет, что папа сношает маму.
В 14 лет, что девочки какают не бабочками.
В 20 лет, что справедливость - не природное явление, а понятие, проистекающее из идеалистического субъективизма.
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