«А для чего лишний раз говорить о Навальном?». Петербургских студентов начали предупреждать о последствиях митингов

Профилактические беседы с разъяснением законодательства о митингах начали проводить в колледже водных ресурсов в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа Юлия Бондаренко 21 января.



В течение беседы студентам рассказывают о согласованных и несогласованных митингах, об уголовной и административной ответственности. По словам Бондаренко, мероприятие проводится «в связи с запланированным большим митингом».

«Мы, конечно, не говорим конкретно, не делаем акцент на Навальном, потому что иначе это будет работать в другую сторону. А для чего лишний раз говорить о Навальном? Большая часть и так его знает, они общаются и весь интернет пестрит об этом. Напоминать лишний раз не хочется», — прокомментировала она.