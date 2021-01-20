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Роскомнадзор продолжает борьбу с призывами к протестам среди молодежи в соцсетях. Вслед за TikTok взялись за «ВКонтакте»

Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры направил «ВКонтакте» уведомление о пресечении «вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Соответствующее заявление опубликовано 20 января в телеграм-канале ведомства.

«В связи с выявлением в социальной сети «ВКонтакте» случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий», - говорится в документе.

Ранее аналогичное требование было направлено TikTok. Резонанс в соцсетях получило видео с расследованием оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина», после него там появились и призывы к выходу на митинги в поддержку задержанного политика.

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Комментарии (3)

Владислав М
Представляю, какой нагоняй они получили от разневанного царя.)))
Юра Алекс
АГОНИЯ...
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