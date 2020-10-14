Городская прокуратура вовлекла студентов в ролевую игру с романтизацией национализма, посылом участникам протестов и чтением мыслей тех, чьи родственники стали террористами. Думать студенту не надо. Надо знать истину, утвержденную государством.

Отыщи в себе экстремиста. Петербургскую молодежь тестируют на лояльность идеологии

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти получил задание провести до 23 октября тестирование студентов на знание законов о противодействии экстремизму, терроризму и о публичных мероприятиях. В отличие от памяток, опросник моделирует ситуации, которые к праву и знаниям имеют весьма опосредованное отношение.

Тест состоит из 32 вопросов. Необходимо указать только один правильный ответ. Студентам предлагается выбрать между Гитлером и Муссолини, угадать периодичность терактов в России, представить себя заложником с вариантами действий: бежать при штурме, отбирать оружие у террористов, лежать на полу.



Ролевым играм сознания в тесте уделили повышенное внимание. Студент, поставив себя на место родственника убитого террориста, должен возбудить в себе гамму чувств и выбрать из трех предложенных вариантов единственно верный. Боль утраты близкого человека — это ошибочный вариант. Ненависть общества за то, что ты вырастил ребенка-убийцу, — вот с чем ты столкнешься, и альтернативы нет.

Завуалированной формой устрашения назвали трое опрошенных «Фонтанкой» студентов 16-й вопрос теста: «Относится ли организация и проведение несогласованных публичных мероприятий (включая протестные акции) к наиболее опасным проявлениям экстремизма?» Ответ — утвердительный. Прокуратура не сама это придумала, конечно. Мирный протест, не согласованный властями, приравнен к терактам и массовым беспорядкам «Стратегией противодействия экстремизму», которую Владимир Путин подписал в мае 2020 года.



Письмо о проведении тестирования студентов

Ты туповат, принадлежишь к золотой молодежи, имеешь много свободного времени? Добро пожаловать в экстремисты. Основные характеристики подверженной крайним идеям аудитории найдутся в 21-м вопросе теста.



Наивно полагать, что государство чего-то не знает об экстремистах. На вопрос, почему они часто действуют анонимно, даются три варианта ответа. И упаси студента бог предположить, что экстремист таким образом усложняет игру или не хочет саморекламы. Единственно верная причина, уверяет прокуратура, — нежелание отвечать за поступки.

Зато можно не гадать, почему террористы пользуются средствами массовой информации. СМИ — это инструмент запугивания населения, распространения убеждений, вербовки сторонников, источник сведений о контртеррористической операции. Следует выбрать все помещенные в три варианта ответа характеристики.



Тест для студентов на знание законов о противодействии экстремизму, терроризму и о публичных мероприятиях Тест для студентов на знание законов о противодействии экстремизму, терроризму и о публичных мероприятиях Тест для студентов на знание законов о противодействии экстремизму, терроризму и о публичных мероприятиях Тест для студентов на знание законов о противодействии экстремизму, терроризму и о публичных мероприятиях Тест для студентов на знание законов о противодействии экстремизму, терроризму и о публичных мероприятиях Тест для студентов на знание законов о противодействии экстремизму, терроризму и о публичных мероприятиях Тест для студентов на знание законов о противодействии экстремизму, терроризму и о публичных мероприятиях

Сомнения в интеллектуальных способностях студентов составители теста припрятали в 15-м вопросе о том, что делать с бесхозным предметом. Варианты ответов — «обследовать», «потрогать и забрать», «оставить без внимания», «поднять панику». Нотки романтизации националистических настроений почудились «Фонтанке» в 13-м вопросе. В него прокуратура вложила небесспорное определение национализма, в котором по сравнению с титульной нацией другим отведено весьма скромное место. Итак, студент должен запомнить, что национализм — это идеология, которая стремится к целостности нации и ее единству, считает это основой государства, защищает интересы нации, к чужим этносам относится терпимо, пропагандирует верность, преданность своей нации, объединение разных слоев общества — невзирая на классовые интересы (все служит для интересов нации, работает на благо народа).



«Представьте ситуацию, в которой 1 человек со своими 2 друзьями решили создать экстремистское сообщество», — взывает к студенческим фантазиям 19-й вопрос.

Составители тестов, оказалось, все знают о завербованных террористами россиянах. Достойное денежное вознаграждение, уважение, жилье — нет, это все происки пропаганды. На самом деле, утверждают авторы опросника, единственно верный вариант развития событий — это стать пушечным мясом или быть убитым.

Из теста можно узнать, что носить маски на стадионах зрителям запрещено. Помнящие о коронавирусных требованиях Роспотребнадзора и городских властей студенты почти наверняка ответят неправильно на 24-й вопрос. Прокуратуре следует быть готовой к этому.

В прокуратуре Петербурга «Фонтанке» подтвердили отправку письма в совет ректоров вузов для тестирования студентов:

«Одна из наших функций — правовое просвещение. Цель тестирования — выяснить, в какой степени студенты знают законодательство и права. У нас нет задачи запугать их».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

