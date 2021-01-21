Массовая рассылка с предупреждением о несогласованной протестной акции началась в родительских чатах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили родители учеников из разных школ 21 января.



Однотипные сообщения отправлены в родительские чаты руководством школ Петроградского, Кировского и Фрунзенского районов. Также письмо получили родители воспитанников детского сада на Васильевском острове.



«Защитите ваших детей от втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем, но и к непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня. Сейчас во многих социальных сетях звучат призывы к детям принять участие в акции, которая не только не согласована, но и является откровенной провокацией», — указано в рассылке.