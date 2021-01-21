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Родительские чаты Петербурга гудят от рассылки о последствиях митингов. Интерес к протесту заподозрен у детсадовцев

Массовая рассылка с предупреждением о несогласованной протестной акции началась в родительских чатах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили родители учеников из разных школ 21 января.

Однотипные сообщения отправлены в родительские чаты руководством школ Петроградского, Кировского и Фрунзенского районов. Также письмо получили родители воспитанников детского сада на Васильевском острове.

«Защитите ваших детей от втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем, но и к непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня. Сейчас во многих социальных сетях звучат призывы к детям принять участие в акции, которая не только не согласована, но и является откровенной провокацией», — указано в рассылке.

Фото: Фонтанка.ру

Аналогичные сообщения также стали появляться в пабликах районов во «ВКонтакте». В одной из школ Выборгского района учителей обязали подписаться под ознакомлением с ответственностью за участие в несогласованных митингах и на основании документа провести инструктаж с детьми.

Фото: скриншот сайта vk.com

Сегодня профилактические беседы с разъяснением законодательства о митингах провели в колледже водных ресурсов. Директор по учебно-воспитательной работе колледжа Юлия Бондаренко заявила, что комитет по образованию должен выпустить соответствующее распоряжение. В комитете наличие распоряжения опровергли.

После выхода расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» в соцсетях появились массовые призывы к выходу на митинги в поддержку задержанного политика. Рособрнадзор потребовал пресечь запретную информацию.

Фото: Фонтанка.ру
Фото: скриншот сайта vk.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (42)

fw252
прочитавши такое, поневоле начинаешь верить в трусы Навального. Градус безумия достаточен.
Анна Эстедт
Вот чем хороши незнакомцы на роль президентов, как на Западе, - можно проводить любые действия, объявить его козлом отпущения и править дальше.
PudingLor
Учителя промывают мозг не только детям, но и родителям - они даже не догадываются как это глупо выглядит и не имеет никакого смысла.
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