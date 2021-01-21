Массовая рассылка с предупреждением о несогласованной протестной акции началась в родительских чатах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили родители учеников из разных школ 21 января.
Однотипные сообщения отправлены в родительские чаты руководством школ Петроградского, Кировского и Фрунзенского районов. Также письмо получили родители воспитанников детского сада на Васильевском острове.
«Защитите ваших детей от втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем, но и к непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня. Сейчас во многих социальных сетях звучат призывы к детям принять участие в акции, которая не только не согласована, но и является откровенной провокацией», — указано в рассылке.
Аналогичные сообщения также стали появляться в пабликах районов во «ВКонтакте». В одной из школ Выборгского района учителей обязали подписаться под ознакомлением с ответственностью за участие в несогласованных митингах и на основании документа провести инструктаж с детьми.
Сегодня профилактические беседы с разъяснением законодательства о митингах провели в колледже водных ресурсов. Директор по учебно-воспитательной работе колледжа Юлия Бондаренко заявила, что комитет по образованию должен выпустить соответствующее распоряжение. В комитете наличие распоряжения опровергли.
После выхода расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» в соцсетях появились массовые призывы к выходу на митинги в поддержку задержанного политика. Рособрнадзор потребовал пресечь запретную информацию.