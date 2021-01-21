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Генпрокурор РФ: Есть основания назвать Навального лицом, совершившим преступление

Генпрокурор России ответил на вопрос, кем является Алексей Навальный — злоумышленником или жертвой.

«С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление», — заявил 21 января Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, оппозиционный политик также остается подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана войны.

Дело о клевете было возбуждено в отношении Алексея Навального в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко оскорбился после комментария Навального в Youtube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции.

Навальный был арестован на 30 суток 18 января, после того, как его взяли прямо в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. ФСИН посчитала, что он систематически нарушал требование закона о явке находящегося на испытательном сроке в инспекцию. И просила суд заменить ему условное наказание на реальное.

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Комментарии (19)

Postman
Клоунада, те кто хотели его убить не преступники, а он преступник
Antipode
Странно слышать от генерального прокурора о законе. Он давно живет по понятиям, иначе смог бы объяснить почему не допускали адвоката к Алексею во время "суда" на Химкинских "пеньках". Вернее даже не по понятиям, иначе бы он признал, что Навального закрыли "по беспределу". Он явно не "законник".
Агроном аэродрома
Так это для всего мужского населения можно найти основания для совершения преступления. Орган-то есть. :))
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