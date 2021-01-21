Генпрокурор РФ: Есть основания назвать Навального лицом, совершившим преступление

Генпрокурор России ответил на вопрос, кем является Алексей Навальный — злоумышленником или жертвой.



«С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление», — заявил 21 января Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, оппозиционный политик также остается подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана войны.

Дело о клевете было возбуждено в отношении Алексея Навального в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко оскорбился после комментария Навального в Youtube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции.