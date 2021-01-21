В Москве задерживают соратников оппозиционера Алексея Навального. Как сообщил 21 января сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) Георгий Албуров в твиттере, его задержали на Ленинградском вокзале.
Почти одновременно в прямом эфире телеканала «Дождь» прошло задержание пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Официально о причинах задержаний пока не сообщалось. В твиттере Ярмыш было написано, что ей угрожают протоколам по статьям 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Она отказывалась открывать дверь полицейским до приезда адвоката.
Задержали на Ленинградском pic.twitter.com/eG8DmnzhiZ— Георгий Албуров (@alburov) January 21, 2021
Ранее юриста ФБК Любовь Соболь задержали из-за призывов к акции протеста.