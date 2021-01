USSR_forever 21 Янв 2021 в 22:19 21 Янв 2021 в 22:19

интересно, если из 140 млн. граждан Навальному будут симпатизировать 5-10 млн. людей - всех будут задерживать? =) а тюрем-то хватит? =) не проще сразу всю границу обнести колючей проволокой и объявить зоной? =) какой-то идиотизм и агонию в виде нервных бессмысленных конвульсий я наблюдаю.... Кстати, а где расследование про Жириновского? Что-то он сильно потел в ГосДуме когда их всех обсирал. Видать он боится, что на него накопали компромату =) Очень бы хотел посмотреть видосы про каждого депутата из Думы, который замешан в коррупции. Понятно, что силовики превратились в слабовиков и у них кишечник тонковат пересажать коррупционеров, но хоть поржём всей страной who is who. Сдаётся мне, что дед из бункера пребывая в маразме скоро оставит от страны ядерный пепел и на этом фоне мне очень сильно бы хотелось свалить из страны. Правда там никто не ждёт, а жаль, свалить готов хоть завтра =)