FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -1
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30
Печать

В Москве задержали пресс-секретаря Навального Ярмыш и сотрудника ФБК Албурова

В Москве задерживают соратников оппозиционера Алексея Навального. Как сообщил 21 января сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) Георгий Албуров в твиттере, его задержали на Ленинградском вокзале.

Почти одновременно в прямом эфире телеканала «Дождь» прошло задержание пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Официально о причинах задержаний пока не сообщалось. В твиттере Ярмыш было написано, что ей угрожают протоколам по статьям 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Она отказывалась открывать дверь полицейским до приезда адвоката.

Ранее юриста ФБК Любовь Соболь задержали из-за призывов к акции протеста.

Роскомнадзор уже пригрозил соцсетям наказанием за вовлечение подростков в незаконные митинги. Рассылка от властей с предупреждениями разошлась и по родительским чатам Петербурга.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (30)

BobCat2
Вообще Белоруссия показала вариант развития событий, когда вот такой вот царь вцепился во власть. Каждый просто должен для себя решить как он поведёт себя в такой ситуации и на что готов. Рассчитывать на то, что силовики перейдут на строну недовольных людей не стоит. Не перейдут.
OldObyvatel
Бункерный дед арестом Навального себе выстрелил даже не в ногу, а в голову, но эффект оказался неожиданным - несколько капель ботокса...
USSR_forever
интересно, если из 140 млн. граждан Навальному будут симпатизировать 5-10 млн. людей - всех будут задерживать? =) а тюрем-то хватит? =) не проще сразу всю границу обнести колючей проволокой и объявить зоной? =) какой-то идиотизм и агонию в виде нервных бессмысленных конвульсий я наблюдаю.... Кстати, а где расследование про Жириновского? Что-то он сильно потел в ГосДуме когда их всех обсирал. Видать он боится, что на него накопали компромату =) Очень бы хотел посмотреть видосы про каждого депутата из Думы, который замешан в коррупции. Понятно, что силовики превратились в слабовиков и у них кишечник тонковат пересажать коррупционеров, но хоть поржём всей страной who is who. Сдаётся мне, что дед из бункера пребывая в маразме скоро оставит от страны ядерный пепел и на этом фоне мне очень сильно бы хотелось свалить из страны. Правда там никто не ждёт, а жаль, свалить готов хоть завтра =)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний