Московская полиция напомнила о митинге в поддержку Навального. Попытки его провести будут расценивать как «угрозу общественному порядку»

В ГУ МВД по Москве предупредили об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте столичного главка.
«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — говорится в сообщении.
Любые попытки провести несанкционированный митинг и призывы к нему «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — подчеркнули в полиции. И призвали «не поддаваться на провокации».
Напомним, соратников Алексея Навального задерживают со вчерашнего дня — накануне в Москве полицейские пришли к юристу ФБК Любовь Соболь, пресс-секретарю политика Кире Ярмыш и сотруднику ФБК Георгию Албурову. Официальной причиной называются призывы к участию в несанкционированном мероприятии. Сегодня задержания продолжаются по всей стране — в Новосибирске неизвестные в масках увезли главу местного штаба Навального Сергея Бойко.