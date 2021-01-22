Московская полиция напомнила о митинге в поддержку Навального. Попытки его провести будут расценивать как «угрозу общественному порядку»

В ГУ МВД по Москве предупредили об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте столичного главка.



«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — говорится в сообщении.



Любые попытки провести несанкционированный митинг и призывы к нему «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — подчеркнули в полиции. И призвали «не поддаваться на провокации».

