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Московская полиция напомнила о митинге в поддержку Навального. Попытки его провести будут расценивать как «угрозу общественному порядку»

В ГУ МВД по Москве предупредили об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте столичного главка.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Любые попытки провести несанкционированный митинг и призывы к нему «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — подчеркнули в полиции. И призвали «не поддаваться на провокации».

Напомним, соратников Алексея Навального задерживают со вчерашнего дня — накануне в Москве полицейские пришли к юристу ФБК Любовь Соболь, пресс-секретарю политика Кире Ярмыш и сотруднику ФБК Георгию Албурову. Официальной причиной называются призывы к участию в несанкционированном мероприятии. Сегодня задержания продолжаются по всей стране — в Новосибирске неизвестные в масках увезли главу местного штаба Навального Сергея Бойко.

Роскомнадзор уже пригрозил соцсетям наказанием за вовлечение подростков в незаконные митинги. Рассылка от властей с предупреждениями разошлась и по родительским чатам Петербурга.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (17)

USSR_forever
Попытка применить насилие против мирных безоружных граждан, вышедших помахать грязными тряпками и бомжатскими картонками можно будет расценивать как Нарушение Конвенции ООН по правам человека. Выражение гражданской позиции людьми нельзя считать какой-либо угрозой, т.к. каждый имеет право на свободу мысли и свободу слова. Любые их ограничения - являются ничем иным, как тоталитаризмом и диктатурой, а также нарушением суверенной Конституции РФ (Статья 29 - "Конституция Российской Федерации" - 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова). Когда полицию обяжут учить законодательство? Причём не только своё, родное, но и международное? Россия подписала много международных документов - извольте соблюдать. В противном случае - извольте ответить в суде. В РФ полно свободных мест - выделите их оппозиции, пусть там собираются и кричат сколько угодно. В понедельник там никого уже не будет, т.к. 99% на работу или на учёбу. Поорут, пока не потеряют голос, и разойдутся как замёрзнут. Это гуманность
altnec
Тогда уж и свиньи - святые животные, а картошка - это Ааще деликатес, куда там трюфелям подножным.
alexpv
На самом деле Кремль не спроста так боится Навального, глянул в ютьюб , а там 52 миллиона просмотров за два дня после опубликования видео про дворец. Треть населения России посмотрела, это вам не первый канал и соловьевщина.
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