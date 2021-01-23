Битва за TikTok. Как провалилась попытка обуздать самую молодую социальную сеть

Фото: Зотов Алексей/Коммерсантъ

Администраторы соцсетей начали удалять ролики о несанкционированных акциях в поддержку арестованного Алексея Навального. Об этом 22 января сообщает Роскомнадзор, отмечая, что к утру пятницы китайская TikTok удалила 38% подобной информации, российская «ВКонтакте» зачистила половину агитаторов, а американские YouTube и Instagram по 50% и 17% соответственно. Регулятор отмечает, что наибольшая активность замечена в TikTok – взамен удаленных появляются новые призывы, «распространение которых носит в том числе искусственный характер». К вечеру пятницы тема несанкционированного митинга окончательно вернулась в ленту TikTok.



Тому, что говорить о судьбах России стало модным, удивляются сами пользователи TikTok, чья прежняя жизнь была сосредоточена на забавных танцах да на произносимых скороговоркой рецептах и полезных советах. Подростки бурчат, что их лента заполнена темой уличного протеста, и продолжают снимать похожие ролики в надежде на заветные «рекомендации». К вечеру 22 января два основных хэштега о митинге набрали больше 100 миллионов просмотров. (Еще утром было 70 млн) Отдельно растет #Навальный2021 – 39,5 миллиона, у #свободунавальному 127 миллионов. За все время существования TikTok у хэштега «Навальный» больше 800 миллионов просмотров. С учетом всевозможных вариаций эта цифра может достигать 1 миллиарда, но еще есть куда расти – у хэштега «Путин» 3,4 миллиарда.

Созданная пять лет назад соцсеть в России начала обретать популярность в 2019 году, тогда количество активных пользователей увеличилось почти вдвое и достигло цифры 18 миллионов. К концу 2020-го число активных русскоязычных пользователей TikTok перешагнуло за 23 миллиона. Вместе с тем, по данным самой сети, уменьшилась и доля подростков (от 13 до 17 лет) – с 43% в 2019-м до 17% в 2020-м. Почти половину пользователей составляют люди зрелого возраста - от 25 до 44 лет.



После выхода двухчасового фильма о «Геленджикском дворце», штаб оппозиционера анонсировал митинги в крупных городах России. Сам Навальный находится под арестом, в Матросскую тишину его перевезли 18 января, на следующий день после возвращения из Германии, TikTok стал самой активной площадкой для агитации и через сутки на это обратили внимание Роскомнадзор и Генпрокуратура – к китайской компании обратились персонально, потребовав удалить контент с призывами выйти на несанкционированную властями акцию.

На данный момент публично не сообщалось, что в TikTok присутствуют государственные учреждения и ведомства. Как говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, скорее всего, их там и нет. Причина – чиновники просто не знают, как себя там вести – не зачитывать же в танце их далекие от литературных изысков пресс-релизы. Между тем, очевидно, что сотрудники надзорных и правоохранительных ведомств в TikTok присутствуют, хотя бы потому, что дают реакцию – МВД России официально заявили, что видео с молодыми люди, срывающими погоны в едином отказе разгонять протестующих, не имеют отношения к силовикам.

Фото: скриншот соцсети

Обличение вышло довольно потешным, учитывая, что постановочность роликов была очевидной. При этом правоохранительные органы не стали опровергать другую разгоняемую в TikTok ерунду – чтоб якобы отдан приказ стрелять на поражение. Страшилку про убийственный разгон протестующих публикуют как те, кто собирается идти на митинг, так и те, кто от него отговаривает. Как отмечает директор Владимир Зыков, выкупленных в пользу государства аккаунтов он не заметил, да и вообще, по его словам, практически все тиктокеры – живые люди. Но противодействие было. «Активно боты подписывались на подобные аккаунты, чтобы понижать охваты, во-вторых, были и те, кто форсил информацию об опасности выхода на митинг и что за это может быть», - сказал он «Фонтанке», отметив, что не владеет информацией, частная это инициатива или задание партии.

Государственную руку, впрочем, легко узнать по прямолинейности, граничащей с твердолобостью. В серии однотипных роликов две генеральных линии: «не выходите на улицу, вас могут просто расстрелять» и «Путин остановил войну в Чечне», а еще «поднял страну с колен». Умилительно смотрится орфографическая ошибка, перетекающая из «тиктока» в «тикток», - «если выйграет Навальный … России конец».

Фото: Скриншот соцсети TikTok Фото: Скриншот соцсети TikTok Фото: Скриншот соцсети TikTok Фото: Скриншот соцсети TikTok Фото: Скриншот соцсети TikTok Фото: Скриншот соцсети TikTok Фото: Скриншот соцсети TikTok Фото: Скриншот соцсети TikTok

Нечестно, однако, говорить, что все антимитинговые ролики заказаны государством. Довольно много тиктокеров подробно объясняют свое нежелание «быть марионетками». Не слишком зашла идея в ночь назначенного дня посветить в окно фонариком и таким образом выразить свою гражданскую позицию. Часть пользователей делает акцент на том, что не поддерживают Путина, но и Навальный им не мил. «Если вы погубите своё здоровье, то положение страны вас будет волновать меньше всего. Берегите себя», - пишет Катюша из Забайкалья. У нее больше 60 тысяч подписчиков.

С ней заочно спорит Поля с Дальнего Востока. У школьницы почти 360 тысяч подписок, а ее видео из класса, где она на стенде меняет портрет Путина на фотографию Навального, набрало 2 миллиона просмотров. Ролик не удален с TikTok, равно как и последующий – с репетицией сбора на митинг, его посмотрели чуть меньше полумиллиона раз. Ее сверстнице из Ярославля повезло меньше. Алина тоже под камеру снимала в своем классе портрет президента. Под ту же строчку репера Фэйса «Быть против власти — не значит быть против родины, я люблю Россию за запах чёрной смородины». Это видео тоже набрало 2 миллиона. Сейчас оно удалено, но частично сохранилось в следующем ролике, который Алина сняла в отделе полиции, куда ее вызвали для профилактической беседы.

Фото: Скриншот соцсети TikTok

«Портретный» челлендж продолжается в TikTok. Школьник @serb.i.molod решил его переосмыслить. Он выложил галерею портретов Путина и сорвал джекпот – набрал больше ста тысяч просмотров. С 83 подписчиками его предыдущий успех – меньше 500.



Днем рекомендательная лента TikTok вернулась было к своему привычному образу – инструкции, как связать шапку из белой шерсти, и самолюбование на фронтальную камеру под неприхотливую музыку. На какой-то момент «митинговая» повестка сменилась контентом почему-то ЛГБТ. Медиаэксперт Владимир Зыков даже предполагал, что администраторы соцсети пошаманили с настройками, чтобы понизить охват роликов про Навального и митинги. Однако к вечеру 22 января протестные настроения вернулись в рекомендательную ленту и, кажется, с удвоенной силой. Тиктокеры-студенты постят угрозы об отчислении, которые услышали в своих вузах, школьники делятся впечатлением от профилактических бесед с учителями. Развивается тренд о том, как будет весело собраться в «геленджикском дворце», раз уж на него скидывались всей страной.

Фото: Скриншот соцсети TikTok Фото: Скриншот соцсети TikTok Фото: Скриншот соцсети TikTok Фото: Скриншот соцсети TikTok Фото: Скриншот соцсети TikTok

Вернулись в TikTok и лже-полицейские, которые на этот раз более правдоподобно «увольняются» со службы. Этот ход, кстати, явно был подсмотрен у соседей, такие фейки публиковались в самом начале белорусских протестов. Видео батькиных разгонов используются для демонстрации того, что будет в день митинга. Настроения добавляют ролики с колоннами военной техники и усилением полиции в заявленных местах акции. После разговоров с учителями и полицейскими тиктокеры показывают, что они умеют делать выводы. Прямых призывов выходить на митинг не пишут, сообщают, что собираются идти гулять и снимают ролики, как одеваются теплее, а паспорт оставляют дома.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

