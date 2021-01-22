«Это просто вранье». Песков назвал ролик о «дворце Путина» «клюквой для сбора просмотров»

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал фильм Алексея Навального о якобы построенном на юге России дворце для главы государства.
«Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Все компиляционные материалы, которые содержатся там, — это хорошая, качественная «клюква», которая вызывает большое количество просмотров», — цитирует 22 января заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».
При этом он не смог назвать владельца недвижимости, о которой говорится в видео Алексея Навального. «Это абсолютно не моя забота, кому этот объект принадлежит», — отметил пресс-секретарь президента. Песков напомнил, что в России много «крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов», которые могут позволить себе такой дворец.
«Могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», — резюмировал Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что ему «неизвестно», бывал ли глава государства на территории этого дворца.
По его словам, в Кремле уже неоднократно опровергали наличие у Владимира Путина «каких-то объектов в Геленджике».
Расследование Алексея Навального про дворец, к которому якобы может иметь отношение президент России, появилось 19 января и собрало более 50 миллионов просмотров.