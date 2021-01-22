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«Это просто вранье». Песков назвал ролик о «дворце Путина» «клюквой для сбора просмотров»

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал фильм Алексея Навального о якобы построенном на юге России дворце для главы государства.

«Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Все компиляционные материалы, которые содержатся там, — это хорошая, качественная «клюква», которая вызывает большое количество просмотров», — цитирует 22 января заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

При этом он не смог назвать владельца недвижимости, о которой говорится в видео Алексея Навального. «Это абсолютно не моя забота, кому этот объект принадлежит», — отметил пресс-секретарь президента. Песков напомнил, что в России много «крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов», которые могут позволить себе такой дворец.

«Могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», — резюмировал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что ему «неизвестно», бывал ли глава государства на территории этого дворца.

По его словам, в Кремле уже неоднократно опровергали наличие у Владимира Путина «каких-то объектов в Геленджике».

Расследование Алексея Навального про дворец, к которому якобы может иметь отношение президент России, появилось 19 января и собрало более 50 миллионов просмотров.

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Комментарии (30)

gencon
Готовится к суду. Дворец уже ничей. Может поедем там отдохнём?
Михаил Петров-Водкин
Искупаться у «дворца Путина» в Геленджике теперь можно всем, но нельзя никому.

Суд в Краснодарском крае хитро «обязал» владельца «дворца Путина» пускать местных жителей к морю. Но только так, чтобы они не прошли.

Так постановила судья Арбитражного суда Краснодарского края Олеся Кирий, отклонившая иск общественной организации инвалидов «Импульс» к владельцу дворца.

Из администрации Геленджика прислали ответ. Но смысл его остался туманным: власти города признают, что по федеральному законодательству береговые полосы водных объектов являются местами общего пользования.
Но по генплану г. Геленджика данный участок пляжа, как минимум с 2016-го таковой территорией не является. Как такое может быть, чтобы городской закон оказался выше федерального – загадка.
kote_5e4d88f83c7f0
Бесполетная зона чья? Поскольку господин Песков вряд ли когда-нибудь ответит на этот вопрос, задайте его хотя бы себе. Друзья-боты, и вы.
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