В Кремле призвали россиян не отправлять деньги в «лохотрон» ФБК. «Подумайте десять раз»

Пресс-секретарь российского президента попросил граждан РФ подумать, прежде чем переводить деньги на расследования признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией.



«Это и есть главный лохотрон. Мы предупреждаем граждан: с учетом такого количества просмотров, подумайте, перед тем как переводить деньги таким жуликам. Подумайте десять раз», — цитирует 20 января заявление Дмитрия Пескова телеканал «Дождь».

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что в конце опубликованного вчера видео Навальный разместил номера счетов. Песков предположил, что это главная задача материалов фонда. Само видео в Кремле охарактеризовали как «псевдорасследование».