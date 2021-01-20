В Кремле призвали россиян не отправлять деньги в «лохотрон» ФБК. «Подумайте десять раз»

Пресс-секретарь российского президента попросил граждан РФ подумать, прежде чем переводить деньги на расследования признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией.
«Это и есть главный лохотрон. Мы предупреждаем граждан: с учетом такого количества просмотров, подумайте, перед тем как переводить деньги таким жуликам. Подумайте десять раз», — цитирует 20 января заявление Дмитрия Пескова телеканал «Дождь».
Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что в конце опубликованного вчера видео Навальный разместил номера счетов. Песков предположил, что это главная задача материалов фонда. Само видео в Кремле охарактеризовали как «псевдорасследование».
Директор ФБК сегодня, 19 января, отчитался о получении 4,7 миллиона рублей после видео про дворец в Геленджике.
Расследование Алексея Навального про дворец, к которому якобы может иметь отношение президент России, появилось накануне, 19 января. Ролик, по заверениям ФБК, стал одним из самых просматриваемых за всю историю организации. Менее чем за сутки его посмотрели 18 миллионов человек.
В Кремле опровергли информацию из видео Навального. «У Путина нет никакого дворца в Геленджике», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.